ETV Bharat / state

रुड़की श्रीराम फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग, घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू

रुड़की श्रीराम फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

रुड़की: हरिद्वार जिले के रुड़की में उसे समय हड़कंप मच गया, जब देर रात श्रीराम फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में अचानक आग लग गई. आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया था. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया था.

आग की लपेट देख मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. इसी बीच किसी शख्स में दमकल विभाग को आग लगने की जानकारी दी. सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इसके बाद रात की सांस ली गई, गनीमत रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.