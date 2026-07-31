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नैनीताल न्यू पालिका बाजार में लगी भीषण आग, तीन दुकानें जलकर खाक

नैनीताल न्यू पालिका बाज़ार ( ETV Bharat )

नैनीताल: मल्लीताल न्यू पालिका बाजार मे तमंग फास्ट फूड की एक दुकान में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई. आग के बीच गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. अगर समय रहते कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला जाता और दमकल टीम मौके पर नहीं पहुंचती, तो आग पूरी बाजार को अपनी चपेट में ले सकती थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह पांच बजे दुकान में धुंआ उठा. इस दौरान दुकान से धुआं उठता देख अंदर सो रहे कर्मचारी घबरा गए. उन्होंने पीछे की खिड़की से पेड़ से होते हुए तिब्बती बाजार की ओर निकलकर अपनी जान बचाई. कर्मचारियों के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया. जिससे आग और तेजी से फैल गई. आग की लपटों ने आसपास की पांच दुकानों को जिसमें दो रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे. उनको अपनी चपेट में ले लिया. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान दुकान का कर्मचारी साहिल घायल हो गया. जिसे बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. जलने वाली पांच दुकानें बालम सिंह, लीलावती, गोपाल सिंह मेहता, अनिल कुमार व बिशन दत्त पांडे की हैं. जिनमें दो रेस्टोरेंट तमंग व राजेश्वरी रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं.