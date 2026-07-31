नैनीताल न्यू पालिका बाजार में लगी भीषण आग, तीन दुकानें जलकर खाक
जलने वाली पांच दुकानें बालम सिंह, लीलावती, गोपाल सिंह मेहता, अनिल कुमार व बिशन दत्त पांडे की हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : July 31, 2026 at 7:14 PM IST
नैनीताल: मल्लीताल न्यू पालिका बाजार मे तमंग फास्ट फूड की एक दुकान में लगी आग कुछ ही मिनटों में विकराल हो गई. आग के बीच गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. अगर समय रहते कर्मचारियों को बाहर नहीं निकाला जाता और दमकल टीम मौके पर नहीं पहुंचती, तो आग पूरी बाजार को अपनी चपेट में ले सकती थी.
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सुबह पांच बजे दुकान में धुंआ उठा. इस दौरान दुकान से धुआं उठता देख अंदर सो रहे कर्मचारी घबरा गए. उन्होंने पीछे की खिड़की से पेड़ से होते हुए तिब्बती बाजार की ओर निकलकर अपनी जान बचाई. कर्मचारियों के बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद दुकान में रखा गैस सिलेंडर फट गया. जिससे आग और तेजी से फैल गई. आग की लपटों ने आसपास की पांच दुकानों को जिसमें दो रेस्टोरेंट चलाए जा रहे थे. उनको अपनी चपेट में ले लिया.
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सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग बुझाने के दौरान दुकान का कर्मचारी साहिल घायल हो गया. जिसे बीडी पांडे अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे छुट्टी दे दी गई. जलने वाली पांच दुकानें बालम सिंह, लीलावती, गोपाल सिंह मेहता, अनिल कुमार व बिशन दत्त पांडे की हैं. जिनमें दो रेस्टोरेंट तमंग व राजेश्वरी रेस्टोरेंट चलाए जाते हैं.
अग्निशमन विभाग के एफएसओ देवेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि आग लगने के स्पष्ट कारणों की जांच की जा रही है. प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका है. सभी दुकानों में लगभग 10 लाख का नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
दिन में होता हादसा तो कई लोग होते घायल: नैनीताल न्यूपालिका बाजार में कपड़ों की दुकानों के बीच तमंग और राजेश्वरी रेस्टोरेंट हैं. यहां दिन के समय फुटपाथ पर ही स्टूल मेज लगाकर लोगों को फास्टफूड परोसा जाता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि न्यू पालिका बाजार में एक-दूसरे से सटी दुकानें हैं, कई दुकानों में गैस सिलेंडर व ज्वलनशील सामान रखा होता है. लोगों ने कहा कि अगर घटना दिन में होती तो कई लोग घायल हो सकते थे. पूरी बाजार इसकी चपेट में आ सकती थी.
दो माह पूर्व रेस्टोरेंट संचालक को दिए थे नोटिस: नैनीताल एफएसओ देवेंद्र सिंह मेहता ने बताया दो माह पूर्व पूरे शहर में रेस्टोरेंट की अग्निसुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की थी. इस दौरान रेस्टोरेंट संचालकों को सुरक्षा व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश और नोटिस दिए थे.
बिजली के मीटरों में दिया जा रहा ज्यादा लोड: नैनीताल कै एफएसओ देवेंद्र सिंह मेहता ने बताया नैनीताल में रेस्टोरेंटों लगे बिजली के मीटरों में उनकी क्षमताओं से ज्यादा लोड दिया जा रहा है. दुकान में दो किलोवाट के मीटर में फ्रिज, लाइट, पंखे और अन्य मशीनों का उपयोग एक साथ किया जाता है. शहर में होने ले हादसों में 95 हादसे सॉर्ट सर्किट से होते हैं. बिजली के मीटर पर ज्यादा लोड देने से लूज तारों या प्वाइंटों पर स्पार्किंग होती है. जिससे आग लग सकती है.