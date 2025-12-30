ETV Bharat / state

रांची के दवा दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह

रांची में एक दवा दुकान में भीषण आग लग गई. घटना में दुकानदार को लाखों रुपये का नुकसान हुआ है.

massive-fire-broke-out-in-medical-shop-of-ranchi
दवा दुकान में लगी आग (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 30, 2025 at 10:39 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: रांची के कांके रोड स्थित एक दवा दुकान में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. इस आगलगी में दवा दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हालांकि तब तक दुकान में रखी सारी दवाइयां जलकर राख हो चुकी थी.

केयर एंड क्योर मेडिसन में लगी आग

रांची के कांके रोड स्थित केयर एंड क्योर मेडिसिन सेंटर में सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई. दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा चुके थे, उसके बाद अचानक दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें दुकान से बाहर आने लगी. कुछ स्थानीय लोगों ने दुकानदार को मामले की सूचना दी. वहीं अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई.

दवा दुकान में लगी आग (Etv Bharat)

थोड़ी देर में दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. मेडिसिन दुकान के मालिक ने बताया कि वे लोग दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनके दुकान से आग की लपटें बाहर आ रही है. आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है.

आग पर काबू पाया गया

गोंदा थाना प्रभारी अभय ने बताया कि देर रात दवा दुकान में आग लगी थी, जिसपर काबू पा लिया गया है. पुलिस की गश्ती टीम भी मौके पर मौजूद थी. ऐसा लग रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी.

एक सफ्ताह में तीन स्थानों पर आगलगी

राजधानी रांची में बीते सप्ताह से आगलगी की घटनाएं बढ़ गई है. पांच दिनों के भीतर राजधानी रांची में तीन भीषण आग लगने की घटना हो चुकी हैं. इससे पहले रांची अरगोड़ा इलाके में एक अपार्टमेंट में आग लगी थी. उसके बाद अरगोड़ा में ही एक हार्डवेयर दुकान जलकर राख हो गया था. अब दवा दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है.

ये भी पढ़ें: रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास दो बाइक में लगी आग, जांच में जुटी पुलिस

घनी आबादी के बीच कचरा गोदाम लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा

रांची के पर्ल ऑर्किड अपार्टमेंट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया काबू, बाल-बाल बचे लोग

TAGGED:

FIRE
FIRE IN RANCHI
RANCHI
रांची दवा दुकान में आग
FIRE BROKE OUT IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.