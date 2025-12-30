ETV Bharat / state

रांची के दवा दुकान में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह

रांची: रांची के कांके रोड स्थित एक दवा दुकान में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. इस आगलगी में दवा दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. हालांकि तब तक दुकान में रखी सारी दवाइयां जलकर राख हो चुकी थी.

केयर एंड क्योर मेडिसन में लगी आग

रांची के कांके रोड स्थित केयर एंड क्योर मेडिसिन सेंटर में सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई. दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर जा चुके थे, उसके बाद अचानक दुकान से धुआं निकलना शुरू हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें दुकान से बाहर आने लगी. कुछ स्थानीय लोगों ने दुकानदार को मामले की सूचना दी. वहीं अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई.

दवा दुकान में लगी आग (Etv Bharat)

थोड़ी देर में दमकल वाहन भी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. मेडिसिन दुकान के मालिक ने बताया कि वे लोग दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने सूचना दी कि उनके दुकान से आग की लपटें बाहर आ रही है. आग लगने की वजह से भारी नुकसान हुआ है.

