दिवाली की रात कोटद्वार में बड़ा हादसा, बावर्ची होटल में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप

इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर होटल में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया है.

KOTDWAR BAWARCHI HOTEL
कोटद्वार बावर्ची होटल में लगी आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 21, 2025 at 10:54 AM IST

2 Min Read
पौड़ी: दिवाली की रात प्रदेश के अलग अलग जिलों से आग लगने की घटनाएं सामने आई. आग लगने की इन घटनाओं में काफी नुकसान हुआ है. पौड़ी जिले के कोटद्वार में भी बावर्ची होटल में देर रात आग लगी. जिससे मौके पर हड़कंप मच गया. दीपावली की रोशनी के बीच उठती आग की लपटों ने देखते ही देखते पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया.

तड़ियाल चौक धनीष फार्म के पास बावर्ची होटल में आग लगने की इस घटना के आसपास त्योहार मना रहे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई. मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन वास्तविक वजहों की जांच की जा रही है.

कोटद्वार बावर्ची होटल में लगी आग (ETV Bharat)

इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, मगर होटल में रखा काफी सामान जलकर राख हो गया है. दीपावली की रात में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है. स्थानीय लोगों ने बताया बताया जा रहा है कि पटाखे की चिंगारी से आग भड़क उठी, जो कुछ ही देर में विकराल रूप ले गई. जिसने देखते ही देखते पूरे रेस्टोरेंट को अपनी चपेट में ले लिया. बताया जा रहा है कि होटल मालिक ने कुछ ही दिन पहले इस होटल को नई जगह शिफ्ट किया था.

बावर्ची रेस्टोरेंट के मालिक महेश कोटनाला न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहे हैं. कोरोना काल के दौरान उन्होंने बेस अस्पताल के बाहर जरूरतमंद लोगों को निशुल्क भोजन उपलब्ध कराया था. इस घटना से शहरवासियों में गहरा दुख व्याप्त है. सभी ने होटल मालिक के प्रति संवेदना व्यक्त की है.

