खजूरी खास मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार रात खजूरी खास बी-ब्लॉक मार्केट की एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही तत्काल तीन फायर टेंडर को मौके के लिए रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया.

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में गुरुवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बी-ब्लॉक मार्केट स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हालांकि आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि यह कपड़ों की दुकान है, जिसे उनकी पत्नी चलाती हैं. घटना के समय वह घर से बाहर थे. उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि दुकान में आग लग गई है. जब तक वह मौके पर पहुंचे, तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी.

दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

पीड़ित के अनुसार, दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपये का कपड़ा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया है. आग इतनी तेज थी कि दुकान के भीतर रखा सारा सामान कुछ ही देर में खाक हो गया. आसपास के दुकानदारों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके.

बी-ब्लॉक मार्केट स्थित आग पर दमकल विभाग की टीम ने पाया (ETV Bharat)

दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि स्पष्ट कारण जांच के बाद ही सामने आएगा.घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में भी चिंता का माहौल है और वे आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं.



