ETV Bharat / state

खजूरी खास मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास मार्केट की कपड़ों की दुकान में भीषण आग, बी-ब्लॉक मार्केट स्थित आग पर दमकल विभाग की टीम ने पाया काबू

खजूरी खास मार्केट में लगी भीषण आग
खजूरी खास मार्केट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 23, 2026 at 7:07 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके में गुरुवार रात उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब बी-ब्लॉक मार्केट स्थित एक दुकान में अचानक आग लग गई. आग की लपटें उठती देख आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, गुरुवार रात खजूरी खास बी-ब्लॉक मार्केट की एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही तत्काल तीन फायर टेंडर को मौके के लिए रवाना किया गया. दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया.

खजूरी खास मार्केट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक (ETV Bharat)

हालांकि आग में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान में रखा लाखों रुपये का सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया. पीड़ित दुकानदार ने बताया कि यह कपड़ों की दुकान है, जिसे उनकी पत्नी चलाती हैं. घटना के समय वह घर से बाहर थे. उनकी पत्नी ने फोन कर बताया कि दुकान में आग लग गई है. जब तक वह मौके पर पहुंचे, तब तक आग पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले चुकी थी.

दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू
दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू (ETV Bharat)

पीड़ित के अनुसार, दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपये का कपड़ा जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गया है. आग इतनी तेज थी कि दुकान के भीतर रखा सारा सामान कुछ ही देर में खाक हो गया. आसपास के दुकानदारों ने भी आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन लपटें तेज होने के कारण वे सफल नहीं हो सके.

बी-ब्लॉक मार्केट स्थित आग पर दमकल विभाग की टीम ने पाया
बी-ब्लॉक मार्केट स्थित आग पर दमकल विभाग की टीम ने पाया (ETV Bharat)

दमकल अधिकारियों का कहना है कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि स्पष्ट कारण जांच के बाद ही सामने आएगा.घटना के बाद स्थानीय दुकानदारों में भी चिंता का माहौल है और वे आग से सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल उठा रहे हैं.

ये भी पढ़ें :

दिल्ली के द्वारका में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदा शख्स

दिल्ली: सिलेंडर ब्लास्ट के बाद मकान में लगी भीषण आग, 9 दमकल गाड़ियों ने पाया काबू

TAGGED:

FIRE BROKE IN KHAJURI KHAS MARKET
FIRE BROKE OUT IN B BLOCK MARKET
DESTROYING GOODS WORTH MILLIONS
खजूरी खास मार्केट में आग
KHAJURI KHAS MARKET FIRE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.