इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, शॉप ओनर के बेटे की जलने से मौत
जांजगीर चांपा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लगभग 60 से 70 लाख का सामान जलकर खाक हो गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 6, 2026 at 7:36 AM IST
जांजगीर चांपा: बलौदा बस स्टैंड के पास स्थित राजू इलेक्ट्रोनिक दुकान में गुरुवार दोपहर को भीषण आग लग गई. इस आगजनी में लगभग 60 से 70 लाख का नुकसान हुआ है. दुकान मालिक के बेटे की भी जलकर मौत हो गई.
पहले धुआं उठा फिर दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से फैली आग
जांजगीर सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि दोपहर को राजू इलेट्रॉनिक दुकान में अचानक धुआं निकलने लगा. जिसे देख दुकान में काम करने वाले लोग और मालिक दुकान से निकल गए. इसी बीच अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई. वही दो मंजिला में दुकान और तीसरे मंजिल में आग फैलती चली गई.
20 साल के युवक की जलने से मौत
आग लगने की सूचना के बाद परिवार के लोग छत पर लगी सीढ़ी से नीचे उतर गए लेकिन 20 वर्ष का बड़ा बेटा राम देवांगन आग की लपटों से नीचे नहीं आ सका और अपनी जान बचाने के लिए तीसरे मंजिल में पहुंच गया. आग की लपटें बढ़ती देख युवक घर के अंदर का शटर बंद कर घुस गया और वहीं फंस गया.
दुकान में आग लगते ही फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई. मौके पर टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आग पर काबू पाते हुए रेस्क्यू टीम शटर तोड़कर अंदर घुसी तो युवक जला हुआ मिला. भीषण आग से युवक की मौत हो चुकी थी.
आग बुझाने में लगे लगभग 5 घंटे
सीएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बलौदा अस्पताल भेजा गया. आगजनी से दुकान में रखा 60 से 70 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जल कर खाक हो गया. आग बुझाने में लगभग 5 घंटे का समय लगा.