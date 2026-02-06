ETV Bharat / state

इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग, शॉप ओनर के बेटे की जलने से मौत

जांजगीर चांपा में इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लगभग 60 से 70 लाख का सामान जलकर खाक हो गया.

FIRE BROKE OUT JANJGIR CHAMPA
जांजगीर चांपा आगजनी (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर चांपा: बलौदा बस स्टैंड के पास स्थित राजू इलेक्ट्रोनिक दुकान में गुरुवार दोपहर को भीषण आग लग गई. इस आगजनी में लगभग 60 से 70 लाख का नुकसान हुआ है. दुकान मालिक के बेटे की भी जलकर मौत हो गई.

पहले धुआं उठा फिर दुकान में भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से फैली आग

जांजगीर सीएसपी योगिता खापर्डे ने बताया कि दोपहर को राजू इलेट्रॉनिक दुकान में अचानक धुआं निकलने लगा. जिसे देख दुकान में काम करने वाले लोग और मालिक दुकान से निकल गए. इसी बीच अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ और कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई. वही दो मंजिला में दुकान और तीसरे मंजिल में आग फैलती चली गई.

जांजगीर चांपा में भीषण आगजनी (ETV Bharat Chhattisgarh)

20 साल के युवक की जलने से मौत

आग लगने की सूचना के बाद परिवार के लोग छत पर लगी सीढ़ी से नीचे उतर गए लेकिन 20 वर्ष का बड़ा बेटा राम देवांगन आग की लपटों से नीचे नहीं आ सका और अपनी जान बचाने के लिए तीसरे मंजिल में पहुंच गया. आग की लपटें बढ़ती देख युवक घर के अंदर का शटर बंद कर घुस गया और वहीं फंस गया.

FIRE BROKE OUT JANJGIR CHAMPA
इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुकान में आग लगते ही फायर ब्रिगेड की सूचना दी गई. मौके पर टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आग पर काबू पाते हुए रेस्क्यू टीम शटर तोड़कर अंदर घुसी तो युवक जला हुआ मिला. भीषण आग से युवक की मौत हो चुकी थी.

आग बुझाने में लगे लगभग 5 घंटे

सीएसपी ने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बलौदा अस्पताल भेजा गया. आगजनी से दुकान में रखा 60 से 70 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जल कर खाक हो गया. आग बुझाने में लगभग 5 घंटे का समय लगा.

हाउसिंग बोर्ड का उपायुक्त और लिपिक 65 हजार रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार
DSP कल्पना वर्मा सस्पेंड, गृह विभाग का बड़ा एक्शन, बिजनेसमैन ने लगाए थे गंभीर आरोप
स्थानीय परीक्षा से निजी स्कूल बाहर, सरकार का फैसला, अब अपने स्कूल में ही परीक्षा ले सकेंगे प्राइवेट स्कूल

TAGGED:

FIRE BROKE OUT JANJGIR CHAMPA
इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग
JANJGIR CHAMPA ARSON
जांजगीर चांपा आगजनी
JANJGIR CHAMPA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.