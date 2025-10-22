ETV Bharat / state

गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, बचाव अभियान जारी

गाजियाबाद के इंदिरापुरम के शक्ति खंड 2 स्थित एक रिहायशी इमारत में आग लग गई. दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है.

रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग
रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 22, 2025 at 10:23 PM IST

|

Updated : October 22, 2025 at 10:34 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली/गाजियाबाद: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बुधवार देर शाम एक रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. इंदिरापुरम के शक्ति खंड 2 स्थित प्लॉट नंबर 188 पर बनी 5 मंजिला इमारत में अचानक आग लग गई. आग ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी. आप इतनी भयंकर थी कि कुछ देर में लपटें ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर की तरफ बढ़ी और ऊपर के फ्लोर्स को भी अपने चपेट में ले लिया. जानकारी के मुताबिक दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं. फिलहाल फायर ब्रिगेड के अधिकारी बचाव कार्य में लगे हुए हैं.

पटाखे से बिल्डिंग में लगी आग

मिली जानकारी के मुताबिक 5 मंजिला इमारत में तकरीबन 30 परिवार रहते हैं. आग लगने की सूचना तुरंत अग्निशमन विभाग को दी गई. तत्काल अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया. जबकि अग्निशमन विभाग के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों द्वारा भी आग बुझाने की कोशिश की गई. स्थानीय लोगों का कहना है कि पटाखे से बिल्डिंग में आग लगी है. आग कई फ्लैटों तक फैल गई है. जिसमें घरेलू सामान फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भारी संख्या में जलकर राख होने की संभावना जताई जा रही है. फिलहाल, अग्निशमन विभाग की टीम द्वारा आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है.

रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में लगी आग

वहीं, अग्निशमन विभाग द्वारा बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. फिलहाल किसी तरह की हताहत होने की कोई खबर नहीं है. आग इतनी भीषण थी कि लपटें दूर से दिखाई दे रही थी. जिसके चलते घटनास्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. राहत और बचाव कार्य प्रभावी ढंग से हो सके इसके लिए पुलिस द्वारा भीड़ को घटनास्थल से हटाया गया. RWA के सेक्रेटरी प्रदीप सक्सेना के मुताबिक, अचानक ग्राउंड फ्लोर के एक फ्लैट में आग लग गई. आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया और आग की लपटें ऊपर उठने लगी. आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया, ताकि घर में मौजूद लोग तुरंत बाहर निकल आए. आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है.

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक 22 अक्टूबर की रात तकरीबन 8:30 बजे अग्निशमन विभाग को वैशाली फायर स्टेशन पर सूचना प्राप्त हुई थी कि शक्ति खंड दो स्थित एक अपार्टमेंट में आग लग गई है. तुरंत घटना स्तथ पर फायर स्टेशन वैशाली और साहिबाबाद से फायर टेंडर को रवाना किया गया. काला पत्थर और अटल चौक से भी फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया. फायर विभाग की तकरीबन 5 गाड़ियों ने मौके पर जाकर आग बुझाने का काम शुरू किया. तकरीबन एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. फिलहाल इमारत में भरे हुए धुएं को अग्निशमन विभाग द्वारा बाहर निकलने का काम किया जा रहा है. सभी लोग सुरक्षित हैं किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है.

Last Updated : October 22, 2025 at 10:34 PM IST

