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BHU के IMS कैंपस में भीषण आग, समय रहते हटाए गए सिलेंडर और केमिकल

घटना वाली जगह से महज 50 मीटर के आसपास तीन बड़े विभाग हैं, छात्रों को क्लास से निकाला गया बाहर.

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काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस कैंपस में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
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Published : April 11, 2026 at 4:16 PM IST

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस बिल्डिंग स्थित आयुर्वेदा रिजॉर्ट के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसा रचना शरीर विभाग के पीछे के वास्तुशिल्प क्षेत्र में हुआ, जहां निर्माण सामग्री और उपकरण रखे गए थे. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पोर्टफोलियो में लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया. घटना सुबह करीब 11 बजे की है, इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं. करीब दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस कैंपस में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)

दरअसल, परिसर में अचानक आग की लपटें उठती देख छात्रों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. खबर मिलते ही विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाना शुरू किया. सबसे राहत की बात यह है कि गोदाम में मौजूद 10 से 12 गैस सिलेंडर और बड़ी मात्रा में रखे गए पेट्रोल को समय से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट और गंभीर दुर्घटना टल गई.

आग लगने के बाद विभाग के पीछे रखे गए फर्नीचर और अन्य सामान को भी हटा दिया गया, जिससे आग का प्रसार काफी हद तक कम हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जहां पर आग लगी उसके बगल में गोदाम था, जिसमें रंगाई-पुताई से संबंधित सामान और दो से तीन सिलेंडर भी रखे थे. घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे आईएमएस के डायरेक्टर ने खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर सामान को निकलवाने का काम किया. उन्होंने बताया कि आग से सामान जला है. कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है.

आसपास तीन विभाग, फिर भी फायर सेफ्टी नहीं

बीएचयू में जिस जगह आग लगी उसके महज 50 मीटर के आसपास तीन बड़े विभाग हैं, लेकिन आग पर काबू पाने के लिए फायर सेफ्टी की व्यवस्था कहीं भी दिखाई नहीं दी, जब आग लगी तो सुरक्षाकर्मी बाल्टी लेकर और पतले पाइप की मदद से आग बुझाते हुए दिखाई दिए. जिस स्थान पर आग लगी थी, उसके बिल्कुल पास ही दो ट्रांसफार्मर लगे हुए थे. स्थिति को देखते हुए फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सबसे पहले उस क्षेत्र को सुरक्षित किया और पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई. इसके साथ ही आसपास की जिन इमारतों में कक्षाएं चल रही थीं, वहां से छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।

कूड़े से फैली आग

दरअसल, यह गोदाम प्राइवेट कंपनी अनील इंटरप्राइजेज का बताया जा रहा है, जिसमें अस्पताल के कायाकल्प से संबंधित सामान रखा था. बताया जा रहा है कि गोदाम के सामने कूड़े में आग लगाई गई थी, जिसकी लपटें फैलते हुए धीरे-धीरे गोदाम तक पहुंच गईं और आग ने विकराल रूप ले लिया. इस बारे में चीज फायर ऑफिसर आनंद सिंह राजपूत ने बताया कि तीन गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं, लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है. आग लगने की वजह अभी शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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