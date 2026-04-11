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BHU के IMS कैंपस में भीषण आग, समय रहते हटाए गए सिलेंडर और केमिकल

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस कैंपस में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

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वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस बिल्डिंग स्थित आयुर्वेदा रिजॉर्ट के पास एक गोदाम में भीषण आग लग गई. हादसा रचना शरीर विभाग के पीछे के वास्तुशिल्प क्षेत्र में हुआ, जहां निर्माण सामग्री और उपकरण रखे गए थे. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पोर्टफोलियो में लाखों रुपये का सामान जलकर नष्ट हो गया. घटना सुबह करीब 11 बजे की है, इसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचीं फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां आग बुझाने में जुट गईं. करीब दो घंटे में आग पर काबू पा लिया गया. काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आईएमएस कैंपस में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, परिसर में अचानक आग की लपटें उठती देख छात्रों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. खबर मिलते ही विश्वविद्यालय के सुरक्षा अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए और आग पर काबू पाना शुरू किया. सबसे राहत की बात यह है कि गोदाम में मौजूद 10 से 12 गैस सिलेंडर और बड़ी मात्रा में रखे गए पेट्रोल को समय से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, जिससे बड़े पैमाने पर विस्फोट और गंभीर दुर्घटना टल गई. आग लगने के बाद विभाग के पीछे रखे गए फर्नीचर और अन्य सामान को भी हटा दिया गया, जिससे आग का प्रसार काफी हद तक कम हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जहां पर आग लगी उसके बगल में गोदाम था, जिसमें रंगाई-पुताई से संबंधित सामान और दो से तीन सिलेंडर भी रखे थे. घटना की खबर मिलते ही मौके पर पहुंचे आईएमएस के डायरेक्टर ने खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर सामान को निकलवाने का काम किया. उन्होंने बताया कि आग से सामान जला है. कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है.