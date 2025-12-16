ETV Bharat / state

धनबाद के एक घर में लगी भीषण आग, दो की मौत, बेटे-बहू की हालत गंभीर

धनबाद: जिले के सरायढेला थाना क्षेत्र के विकास नगर में चिंतामणि निवास में सोमवार देर रात भीषण आग लग गई. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. जबकि छह लोग बुरी तरह झुलस गए. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद सरायढेला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतकों की पहचान 70 वर्षीय चिंता देवी और 18 वर्षीय गोलू के रूप में हुई है.

जानकारी देते परिजन और अग्निशमन अधिकारी (Etv Bharat)

हीटर चालू करने के एक घंटे बाद लगी आग

बताया जाता है कि प्रशांत कुमार उर्फ गोलू 15 दिन पहले पटना से अपनी नानी चिंतामणि देवी के घर आया था. घटना के समय घर में कुल 15 लोग मौजूद थे. पहले तल्ले पर 8 लोग, दूसरे तल्ले पर 3 लोग और तीसरे तल्ले पर 4 लोग सो रहे थे. वहीं, चिंतामणि देवी के बड़े बेटे कुंदन प्रसाद और बहू ज्योति बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सोई हुई थी. जिसमें चिंतामणि देवी और उसका नाती गोलू भी सोया हुआ था. चिंतामणि देवी रात करीब 12 बजे हीटर चालू करके अपने कमरे में सो रही थीं.

इस दौरान करीब 1 बजे लोगों को आग लगने का पता चला. परिजन और स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग भयावह होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका. हादसे में कुंदन का भांजा गोलू प्रसाद और उसकी नानी चिंता देवी आग की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए, जिससे दोनों की मौत हो गई. वहीं, ग्राउंड फ्लोर पर सो रहे छह लोग भी आग की चपेट में आ गए, जिनमें से कुंदन प्रसाद और बहू ज्योति की हालत गंभीर बताई जा रही है. सभी का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है.