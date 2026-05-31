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बोकारो में लगी भीषण आग, दो लोग गंभीर रूप से झुलसे, घर में रखा था मिट्टी तेल से भरा ड्रम

बोकारो: जिले के एलएच कॉलोनी स्थित एक घर में भीषण आग लग गई. इस घटना में दो लोग बुरी तरह झुलस गए. दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया, जहां बर्न यूनिट में शिफ्ट कर दिया गया है. इसमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है. यह घटना शनिवार को बोकारो के बीएसएल के एलएच कॉलोनी की स्ट्रीट 15 के मकान नंबर 6 में हुई.

बताया जा रहा है कि घर में मिट्टी तेल का एक ड्रम रखा हुआ था. वहां पहले आग लगी, फिर तेजी से फैलते हुए पूरे घर को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें देखकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने की कोशिश की.

जानकारी देते थाना प्रभारी (Etv Bharat)

वहीं, सूचना पाकर एक दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. हालांकि इस हादसे में घर का मालिक भाना झा और महबूब आलम बुरी तरह झुलस गए. दोनों को बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है. जहां भाना झा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है.