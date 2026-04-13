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गुरुग्राम के साउथ सिटी-2 में भीषण आग, सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख, लग्जरी फ्लोर भी चपेट में

हरियाणा के गुरुग्राम के साउथ सिटी-2 में भीषण आग लग गई है जिससे सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई है.

Massive fire broke out in Gurugram South City 2 burning hundreds of huts and damaging luxury floors
गुरुग्राम के साउथ सिटी-2 में भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 13, 2026 at 3:32 PM IST

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Updated : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

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गुरुग्राम : हरियाणा के गुरुग्राम के साउथ सिटी-2 इलाके में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब भीषण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी तेज़ी से फैली कि देखते ही देखते सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गईं.

आग की लपटों से तबाही : आग की लपटें पास स्थित मेंफील्ड गार्डन इलाके तक पहुंच गईं, जहां तीन लग्जरी फ्लोर भी इसकी चपेट में आ गए. हालांकि, समय रहते वहां रह रहे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. घटना के दौरान पूरे इलाके में दूर-दूर तक जहरीला धुआं फैल गया, जिससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए.

गुरुग्राम के साउथ सिटी-2 में भीषण आग (Etv Bharat)

आग बुझाने की कोशिशें जारी : इसके अलावा SDRF, सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हुई हैं. फिलहाल आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं और स्थिति पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

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Last Updated : April 13, 2026 at 3:47 PM IST

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