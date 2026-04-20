नोएडा में कूड़े के ढेर में लगी भीषण आग, काफी दूर तक दिखा धुएं का गुबार
घटना से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल देखा गया. वहीं आग बुझाने में दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
Published : April 20, 2026 at 5:55 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: गर्मी आते ही आग लगने की दिल्ली-एनसीआर में आग लगने की घटनाओं में इजाफा देखा जा रहा है. इसी कड़ी में नोएडा में सोमवार को कूड़े के ढेर में आग लगने की बात सामने आई. घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. लोगों को फायर ब्रगेड को घटना की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर आठ दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाना शुरू किया. मामला नोएडा के थाना फेस -2 क्षेत्र के अंतर्गत ककराला गांव का बताया जा रहा है. आग से उठता धुएं का गुबार काफी दूर से भी देखा गया.
फायर ब्रगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. इस दौरान आसपास के रिहायशी इलाके में हड़कंप मच गया और लोग सड़क पर निकल आए. फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. आग कैसे लगी यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. आशंका जताई जा रही है कि आग किसी शॉर्ट सर्किट के कारण लगी. हालांकि दमकल विभाग की तरफ से कहा गया है कि आग लगने के कारण का जांच के बाद ही खुलासा किया जा सकेगा.
नोएडा के चीफ फायर ऑफिसर प्रदीप कुमार ने कहा कि सोमवार को थाना फेस-2 क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम ककराला में कूड़े के ढेर में आग लगने की सूचना प्राप्त होने पर मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड की 6 गाड़ियों की मदद से आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है. प्लास्टिक की बोतलों के चलते धुआं ज्यादा उठ रहा था. मौके पर पुलिस भी पहुंची. घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. आग किन कारणों से लगी उसकी जांच कि जा रही है. फिलहाल कूलिंग का काम किया जा रहा है.
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