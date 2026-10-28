जयपुर में देर रात धधका फर्नीचर गोदाम, एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी आग की लपटें
दमकल कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
Published : October 28, 2026 at 10:18 AM IST
जयपुर : जयपुर में मंगलवार देर रात को एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई. घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि करीब एक किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दी. यह घटना खोह नागोरियान थाना इलाके में खानियां बंधा क्षेत्र की है. गोदाम से धुआं और लपटें उठती देखकर लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. हालांकि, गोदाम में रखा फर्नीचर और कच्चा माल जलकर खाक हो गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है.
अग्निशमन अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि मंगलवार रात को कंट्रोल रूम पर खानियां बंधा स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. हालांकि, आग की लपटें काफी तेज थी और धुआं दूर तक फैला था. इसके चलते आग बुझाने में अग्निशमन कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.
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कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू : उन्होंने बताया कि गोदाम में तैयार फर्नीचर और कच्चा माल रखा हुआ था. काफी फर्नीचर और कच्चा माल आग की चपेट में आ गया और ज्यादातर माल जलकर राख हो गया. गोदाम में आग लगने की खबर मिलते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए. आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें और धुआं एक किलोमीटर दूर से भी दिखाई दे रहा था. दमकल कर्मियों ने एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.
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पुलिस जुटी कारणों का पता लगाने में : फिलहाल, आग से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है. गनीमत है कि रात में हादसा होने के कारण किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. प्रारंभिक जांच के आधार पर माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की चिंगारी भड़कने से आग लगी और देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. हालांकि, आग लगने के वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा. घटना की जानकारी मिलने पर खोह नागोरियान थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला. पुलिस आग लगने के कारणों को लेकर पड़ताल में जुटी है.
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