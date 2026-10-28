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जयपुर में देर रात धधका फर्नीचर गोदाम, एक किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी आग की लपटें

फर्नीचर गोदाम से उठती आग की लपटें. ( ईटीवी भारत, जयपुर. )

जयपुर : जयपुर में मंगलवार देर रात को एक फर्नीचर गोदाम में आग लग गई. घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी भीषण थी कि करीब एक किलोमीटर दूर तक लपटें दिखाई दी. यह घटना खोह नागोरियान थाना इलाके में खानियां बंधा क्षेत्र की है. गोदाम से धुआं और लपटें उठती देखकर लोगों ने दमकल और पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस हादसे में किसी जनहानि की सूचना नहीं है. हालांकि, गोदाम में रखा फर्नीचर और कच्चा माल जलकर खाक हो गया. प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट को आग का कारण माना जा रहा है.

अग्निशमन अधिकारी गौतम लाल ने बताया कि मंगलवार रात को कंट्रोल रूम पर खानियां बंधा स्थित एक फर्नीचर गोदाम में आग लगने की जानकारी मिली थी. सूचना मिलते ही तत्काल दमकल की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. मौके पर पहुंची दमकल की टीमों ने आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. हालांकि, आग की लपटें काफी तेज थी और धुआं दूर तक फैला था. इसके चलते आग बुझाने में अग्निशमन कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी.