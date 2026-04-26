खैरथल में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर, लकड़ी का सामान, गद्दे, सजावटी सामग्री और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं.
Published : April 26, 2026 at 5:16 PM IST
खैरथल-तिजारा: कस्बे के व्यस्त अंबेडकर सर्किल पर रविवार दोपहर एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा शोरूम धू-धूकर जलने लगा और पीछे बने गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.
किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि खैरथल कस्बे में शोरूम में आग लगने की सूचना पर पूलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया है. प्रथम दृष्ट्या आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से रिसाव माना जा रहा है. हालांकि, प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा. बताया जा रहा है कि यह शोरूम स्थानीय व्यापारी संजय जैन का है, जहां बड़ी मात्रा में फर्नीचर रखा हुआ था. आग की लपटें इतनी तेज थी कि शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर, लकड़ी का सामान, गद्दे, सजावटी सामग्री और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं. अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.
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घटना के दौरान स्थानीय लोगों ने साहस दिखाते हुए आग की परवाह किए बिना दुकान के भीतर से कुछ सामान बाहर निकालने का प्रयास किया, ताकि नुकसान कम किया जा सके. हालांकि, आग की भयावहता के चलते अधिकतर सामान जलकर राख हो गया. आग से उठता धुआं दूर-दूर तक दिखाई दिया. घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाने का अभियान शुरू किया. पुलिस प्रशासन और बचाव दल ने मौके पर पहुंच कर भीड़ को नियंत्रित किया.
लाखों रुपए का नुकसान : फायर ब्रिगेड कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक शोरूम और गोदाम में रखा अधिकांश सामान जल चुका था. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आर्थिक नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है. फिलहाल, प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच कर रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है.