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खैरथल में फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर राख

फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल-तिजारा: कस्बे के व्यस्त अंबेडकर सर्किल पर रविवार दोपहर एक फर्नीचर शोरूम में अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरा शोरूम धू-धूकर जलने लगा और पीछे बने गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया. घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और आसपास के दुकानदार अपनी दुकानों से बाहर निकल आए. देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. किशनगढ़बास डीएसपी लाल सिंह ने बताया कि खैरथल कस्बे में शोरूम में आग लगने की सूचना पर पूलिस जाप्ता मौके पर भेजा गया है. प्रथम दृष्ट्या आग लगने का कारण गैस सिलेंडर से रिसाव माना जा रहा है. हालांकि, प्रशासनिक जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेगा. बताया जा रहा है कि यह शोरूम स्थानीय व्यापारी संजय जैन का है, जहां बड़ी मात्रा में फर्नीचर रखा हुआ था. आग की लपटें इतनी तेज थी कि शोरूम में रखा महंगा फर्नीचर, लकड़ी का सामान, गद्दे, सजावटी सामग्री और अन्य वस्तुएं जलकर राख हो गईं. अनुमान है कि इस हादसे में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है. फर्नीचर के शोरूम में लगी भीषण आग (ETV Bharat Khairthal)