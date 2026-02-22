ETV Bharat / state

दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर की चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, राहत एवं बचाव कार्य जारी

बताया जा रहा है कि घटना के चलते बिल्डिंग में रखा करोड़ों का सामान जलकर खाक हो गया.

चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग
चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 22, 2026 at 8:45 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर इलाके में रविवार को स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुए जोरदार धमाके ने चार मंजिला इमारत को आग की लपटों में घेर लिया. घटना कृष्ण नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां कपड़ों की दुकान और गोदाम में रखा करोड़ों रुपये का माल जलकर खाक हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुकान के पीछे एक स्कूटी चार्जिंग पर लगाई गई थी. उसी में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई.

देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान और इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. ग्राउंड फ्लोर पर कई होजरी और कपड़ों की दुकानें थीं, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी कपड़े का भारी स्टॉक रखा हुआ था. संडे होने के कारण दुकानें बंद थीं, जिससे अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ी मौके पर पहुंची, हालांकि आग की गंभीरता देखते हुए 18 से 30 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाना शुरू किया.

दिक्कत का करना पड़ा सामना: संकरी गलियों और रेलवे लाइन की ओर से आने वाले रास्ते के बेहद तंग होने के कारण दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल की कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई, फिर भी टीम ने चारों ओर से इमारत को घेरकर आग बुझाना शुरू किया. दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय कुमार तोमर ने बताया कि 4:22 बजे आग लगने की कॉल मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं: शुरुआती कार्रवाई के बाद 6:30 बजे आग को मीडियम श्रेणी घोषित किया गया. फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और कूलिंग ऑपरेशन में समय लग सकता है, क्योंकि ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण है. फिलहाल घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. प्राथमिक जांच में स्कूटी बैटरी ब्लास्ट को ही आग लगने का कारण माना जा रहा है. विस्तृत जांच के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएगा.

FIRE INCIDENTS IN DELHI
FIRE IN BUILDING OLD SEELAMPUR
ओल्ड सीलमपुर इमारत में लगी आग
FIRE IN BUILDING OLD SEELAMPUR

