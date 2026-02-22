ETV Bharat / state

दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर की चार मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, राहत एवं बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के ओल्ड सीलमपुर इलाके में रविवार को स्कूटी चार्जिंग के दौरान हुए जोरदार धमाके ने चार मंजिला इमारत को आग की लपटों में घेर लिया. घटना कृष्ण नगर थाना क्षेत्र में हुई, जहां कपड़ों की दुकान और गोदाम में रखा करोड़ों रुपये का माल जलकर खाक हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुकान के पीछे एक स्कूटी चार्जिंग पर लगाई गई थी. उसी में अचानक तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग तेजी से फैल गई.

देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान और इमारत को अपनी चपेट में ले लिया. ग्राउंड फ्लोर पर कई होजरी और कपड़ों की दुकानें थीं, जबकि पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी कपड़े का भारी स्टॉक रखा हुआ था. संडे होने के कारण दुकानें बंद थीं, जिससे अंदर रखा सामान जलकर राख हो गया. आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की पांच गाड़ी मौके पर पहुंची, हालांकि आग की गंभीरता देखते हुए 18 से 30 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे और आग बुझाना शुरू किया.

दिक्कत का करना पड़ा सामना: संकरी गलियों और रेलवे लाइन की ओर से आने वाले रास्ते के बेहद तंग होने के कारण दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव करने के दौरान काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. दमकल की कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई, फिर भी टीम ने चारों ओर से इमारत को घेरकर आग बुझाना शुरू किया. दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर संजय कुमार तोमर ने बताया कि 4:22 बजे आग लगने की कॉल मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया गया.