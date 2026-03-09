ETV Bharat / state

केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के जंगलों में भीषण आग, वन संपदा को भारी नुकसान, काबू पाने में जुटे वनकर्मी

केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के जंगलों में भीषण आग लगने से वन संपदा को भारी नुकसान, वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी.

Rudraprayag forest fire
केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के जंगलों में भीषण आग (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 9, 2026 at 7:06 PM IST

रुद्रप्रयाग: जिले के फाटा क्षेत्र स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के अंतर्गत रेल बीट के जंगलों में 9 मार्च (सोमवार) को भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग की चपेट में आने से जंगल की वन संपदा तेजी से जलकर नष्ट हो रही है. वहीं वन्य जीव-जंतुओं के जीवन पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार, सोमवार को केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत आने वाले रेल बीट क्षेत्र के जंगलों में अचानक आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते विकराल रूप लेने लगी. जंगलों में लगी आग से उठता धुआं फाटा क्षेत्र के आसपास के गांवों तक पहुंचने लगा है, जिससे स्थानीय लोगों में भी चिंता का माहौल बना हुआ है. आग की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया. वन कर्मी लगातार जंगलों में आग बुझाने में जुटे हुए हैं.

केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के जंगलों में भीषण आग (PHOTO-ETV Bharat)

यदि समय रहते आग पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं पाया गया तो यह आग पहाड़ी के दूसरी ओर के जंगलों तक भी फैल सकती है, जिससे बड़े स्तर पर नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

रेल बीट के जंगलों में आग लगने की सूचना मिलते ही 6 सदस्यीय वन कर्मियों की टीम मौके पर भेजी गई. टीम द्वारा लगातार आग बुझाने का कार्य किया जा रहा है और अधिकांश हिस्सों में लगी आग पर नियंत्रण पा लिया गया है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र का कुछ हिस्सा चट्टानी होने के कारण आग बुझाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. बावजूद इसके वन कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा.
-विमल भट्ट, वन क्षेत्राधिकारी, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग-

वहीं, विकासखंड अगस्त्यमुनि के बावई के नजदीक के जंगलों में आग लगने से जंगल पूरी तरह जलकर राख हो गए हैं. रात के समय जंगल में उठती आग की लपटों से ग्रामीण जनता में भय का माहौल बना हुआ है. जंगलों में आग लगने से जंगली जानवरी भी ग्रामीण इलाकों के आस-पास मंडरा रहे हैं, जिससे लोगों को अपनी जान का भी डर बना हुआ है. वन विभाग की ओर से जंगलों में लगी आग को बुझाने के नाकाफी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लाखों-करोड़ों की वन संपदा जलकर राख हो गई है.

