रुद्रप्रयाग: केदार घाटी के जंगलों में भीषण आग, लाखों की वन संपदा स्वाहा, वन्य जीवों पर भी संकट

प्राप्त जानकारी के अनुसार अभ्यारण क्षेत्र के ग्राम तोषी व न्यालसू रामपुर के पास स्थित जंगलों में शुक्रवार शाम से आग धधक रही है. । पहले तोषी के पास जंगलों में आग भड़की, जिसके बाद शनिवार सुबह रेल बीट के अंतर्गत न्यालसू रामपुर के समीप पहाड़ी क्षेत्र में भी आग फैल गई. आग की लपटों से वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है और जंगलों पर आश्रित अनेक प्रजातियों के जीव-जन्तुओं के अस्तित्व पर संकट गहराने लगा है.

रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में फायर सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ पर जंगल धधकने लगे है. ताजा मामला रुद्रप्रयाग जिले से सामने आया है. केदारघाटी क्षेत्र में स्थित केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण के जंगल इन दिनों भीषण आग की चपेट में हैं. आग लगने से लाखों रुपये की वन संपदा स्वाहा हो रही है, वहीं क्षेत्र में निवास करने वाले वन्य जीव-जन्तुओं के जीवन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है. यदि समय रहते आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया गया तो इसके विकराल रूप धारण करने की आशंका जताई जा रही है, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों के सुरम्य बुग्याल भी प्रभावित हो सकते हैं.

आग से उठता धुआं आसपास के गांवों तक पहुंचने की आशंका है, जिससे ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की मांग की है. केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के रेंज अधिकारी विमल भट्ट ने बताया कि तोषी क्षेत्र में आग लगने की सूचना मिलते ही आठ सदस्यीय वन विभाग की टीम मौके पर भेजी गई थी, जिसने आग पर नियंत्रण के प्रयास शुरू किए.

वहीं न्यालसू रामपुर के समीप रेल बीट में लगी आग पर काबू पाने के लिए चार सदस्यीय दल तैनात किया गया है. अधिकांश हिस्सों में आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, किंतु चट्टानी भू-भाग के कारण कुछ स्थानों पर आग बुझाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. वन विभाग का कहना है कि जल्द ही पूरी तरह आग पर काबू पा लिया जाएगाय हालांकि, गर्मी और शुष्क मौसम को देखते हुए क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है.

बता दें कि उत्तराखंड में 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक का समय फायर सीजन का होता है. इस दौरान जंगलों में आग लगने की घटनाएं की आशंका ज्यादा बनी रहती है. वैसे तो हर बार की तरह इस बार भी वन विभाग ने दावा किया है कि फायर सीजन में आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है. दावा का कितना दम है ये तो आने वाले समय भी बताएगा.

