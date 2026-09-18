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भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

खैरथल : जिले के भिवाड़ी रामपुरा मुंडाना स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार की अलसुबह एक उद्योग इकाई में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग रितेश इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में लगी है. फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि रितेश इंडस्ट्रीज में रात को आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. रात को अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री परिसर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की भयावहता को देखते हुए करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं.