भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी
फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता है. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है.
Published : September 18, 2026 at 9:48 AM IST
खैरथल : जिले के भिवाड़ी रामपुरा मुंडाना स्थित औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार की अलसुबह एक उद्योग इकाई में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया. आग रितेश इंडस्ट्रीज नामक फैक्ट्री में लगी है. फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाने का काम किया जाता है. आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.
भिवाड़ी दमकल इंचार्ज राजू खान ने बताया कि रितेश इंडस्ट्रीज में रात को आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. रात को अचानक आग की लपटें उठती दिखाई दीं. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री परिसर से धुआं और आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई. आग की भयावहता को देखते हुए करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. फायर फाइटर्स लगातार आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं.
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आग को फैलने से रोकने के लिए आसपास के क्षेत्र में भी विशेष सावधानी बरती जा रही है. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है. आग में फैक्ट्री के अंदर कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन आग पूरी तरह बुझने के बाद ही हो सकेगा. दमकल कर्मियों की ओर से लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है. फैक्ट्री में प्लास्टिक का दाना बनाए जाने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका के चलते फायर टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. घटना के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस को भी सूचना दी गई है.