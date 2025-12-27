ETV Bharat / state

दिल्ली की तेलीवाड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, फायर बिग्रेड ने पाया काबू

दरअसल यह घटना करीब 4 बजकर 23 मिनट की बताई जा रही है, जब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) को सूचना मिली कि तेलीवाड़ा मार्केट के अंदर एक दुकान में आग लगी है. सूचना मिलते ही संबंधित विभागों को अलर्ट किया गया और मौके पर भेजा गया. जांच के दौरान पता चला कि जिस दुकान में आग लगी, वह “गुप्ता जी कपड़े वाले” की दुकान है, जिनका संबंध चांदनी चौक क्षेत्र से बताया जा रहा है. यह दुकान एक ऐसी इमारत में स्थित है, जहाँ आपातकाल सुविधा पहुँचाना भी मुश्किल भरा रहा.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के फर्श बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत तेलीवाड़ा मार्केट में शनिवार शाम को भीषण आग लग गई. आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार फैल गया. धुएं के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया. सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंची. दमकल कर्मियों ने ऑक्सीजन मास्क और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया. फिलहाल, आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

''जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तत्काल प्रभाव से मौके पर तीन पीसीआर और एक कैट एम्बुलेंस भेजा गया. फायर ब्रिगेड ने उपकरण की सहायता से आग पर काबू पाया. जांच में पता चला कि बिल्डिंग की पहली मंजिल जहां पर बिजली का कनेक्शन काफी समय से नहीं है, इसलिए यह शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगी है. किसी की साजिश लगती है क्योंकि इस बिल्डिंग पर आपसी विवाद कोर्ट में चल रहा है.'' -आर.एस बघेल, फायर अधिकारी

बता दें कि आग इतनी भीषण थी कि पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया. एहतियातन आसपास की सभी दुकानों को बंद किया गया. साथ ही दुकानदारों ने अपनी-अपनी दुकानों से जरूरी सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. आग लगते ही पास की दुकानों के कर्मचारियों और दुकानदारों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की पूरी कोशिश की, जिससे आग को कुछ हद तक फैलने से रोका जा सका.

इसके बाद, दिल्ली फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं, दमकल कर्मियों ने कम विजिबिलिटी और घने धुएं को देखते हुए ऑक्सीजन मास्क और विशेष उपकरणों का इस्तेमाल किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य है, लेकिन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के मद्देनजर निगरानी रखी जा रही है. आग लगने के कारणों और हुए नुकसान का आकलन करने के लिए जांच जारी है.

