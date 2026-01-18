ETV Bharat / state

दिल्ली के द्वारका में कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, जान बचाने के लिए पहली मंजिल से कूदा शख्स

दिल्ली के द्वारका सेक्टर-7 में स्थित एक कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग
कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग (File Photo)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 18, 2026 at 7:22 AM IST

नई दिल्ली: दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में शनिवार को एक इमारत में आग लगने के बाद पहली मंजिल से 21 वर्षीय युवक ने छलांग लगा दी. पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि द्वारका सेक्टर सात स्थित इमारत के पार्किंग क्षेत्र में आग लगने की सूचना पुलिस को अपराह्न दो बजकर 12 मिनट पर मिली. पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि चार मंजिला इमारत की पार्किंग में आग लगी हुई थी, जहां कई दमकलकर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे.

अधिकारियों ने बताया कि पालम निवासी आशीष भारद्वाज ने भूतल पर पार्किंग में रेडीमेड कपड़े रखे हुए थे, जिनमें भी आग लग गई. भारद्वाज का पहली मंजिल पर भी रेडीमेड कपड़ों का गोदाम था.पुलिस के अनुसार, भारद्वाज को शुक्रवार को चीन से लगभग 70-80 लाख रुपये के कपड़ों की खेप मिली थी, जिसे भूतल पार्किंग में रखा गया था और आग में सारा स्टॉक जलकर खाक हो गया.

अधिकारी ने बताया कि भारद्वाज के एक कर्मचारी अभिषेक हादसे के वक्त गोदाम के ऊपर पहली मंजिल पर फंसा हुआ था. नीचे से उठती आग की लपटों और दमघोंटू धुएं को देख उसने जान बचाने के लिए पहली मंजिल से छलांग लगा दी. उसे पैर में मामूली चोटें ही आईं और उसकी जान बच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और दमकल विभाग को सूचित किया गया.

सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने सबसे पहले आग को आसपास की इमारतों में फैलने से रोक लिया. करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस अग्निकांड में कोई हताहत नहीं हुआ, हालांकि गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया. दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि आग बुझाने में उन्हें दो घंटे लगे. घटनास्थल पर मौजूद अग्निशमन कर्मियों के अनुसार, आग लगने का प्रारंभिक कारण पार्किंग क्षेत्र में पानी की मोटर में चिंगारी निकलना प्रतीत होता है. रविवार को अग्निशमन विभाग द्वारा विस्तृत जांच की जाएगी.

