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कैटल फीड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है.

श्रीविजय इंडस्ट्री में लगी आग
श्रीविजय इंडस्ट्री में लगी आग (ETV Bharat Khairthal)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 19, 2026 at 7:29 AM IST

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खैरथल : जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार देर रात एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई. खुशखेड़ा स्थित श्रीविजय इंडस्ट्री में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में ही विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भयावह थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी और आसमान में काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया.

भिवाड़ी दमकल विभाग के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार रात करीब सवा 12 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि खुशखेड़ा के प्लॉट नंबर 271 स्थित कैटल फीड फैक्ट्री में आग लग गई है. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गईं. जब दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं तो देखा कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है. आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं. कुल मिलाकर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.

धू-धू कर जली पूरी फैक्ट्री (ETV Bharat Khairthal)

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घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया. पुलिस और प्रशासन की टीमों ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था संभाली और आसपास के लोगों को सुरक्षित दूरी पर रखा. आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इसकी जांच की जा रही है. हालांकि, इस भीषण आगजनी में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई. यदि समय रहते स्थिति पर काबू नहीं पाया जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था.

आसमान में काले धुएं का गुबार
आसमान में काले धुएं का गुबार (ETV Bharat Khairthal)

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कैटल फीड फैक्ट्री में आग
FIRE INCIDENT IN KHAIRTHAL TIJARA

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