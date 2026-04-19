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कैटल फीड फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 8 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी

खैरथल : जिले के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में शनिवार देर रात एक भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई. खुशखेड़ा स्थित श्रीविजय इंडस्ट्री में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिसने कुछ ही समय में ही विकराल रूप धारण कर लिया. आग इतनी भयावह थी कि पूरी फैक्ट्री धू-धू कर जलने लगी और आसमान में काले धुएं का गुबार दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग तुरंत हरकत में आया.

भिवाड़ी दमकल विभाग के इंचार्ज राजू खान ने बताया कि शनिवार रात करीब सवा 12 बजे कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना मिली कि खुशखेड़ा के प्लॉट नंबर 271 स्थित कैटल फीड फैक्ट्री में आग लग गई है. सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके के लिए रवाना कर दी गईं. जब दमकल की टीमें मौके पर पहुंचीं तो देखा कि आग ने विकराल रूप धारण कर लिया है और फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है. आग की तीव्रता को देखते हुए आसपास के क्षेत्रों से भी दमकल की गाड़ियां बुलाई गईं. कुल मिलाकर आधा दर्जन से अधिक दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है.