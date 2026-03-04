ETV Bharat / state

पटना के कार वॉशिंग सेंटर में भीषण आग, मौके पर पहुंची 14 दमकल की गाड़ियां

पटना के कार वॉशिंग सेंटर में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

पटना : बिहार की राजधानी पटना के रूपसपुर इलाके में एक कार वॉशिंग सेंटर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में लपटें आसमान छूने लगीं और आसपास के लोग दहशत में आ गए. धूए का गुबार पूरे आसमान पर छा गया.

फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची : आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची. दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका. जैसे ही कार के वर्कशॉप में आग लगी, आसपास के घरों को खाली करा दिया गया. फिलहाल आग लगने से हुए नुकसान का आंकलन किया जा रहा है.

आग बुझाने फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां पहुंची (ETV Bharat)

शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी : आग को फैलने से रोकने के लिए आसपास के दुकानों और मकानों को खाली कराया गया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया. दानापुर अग्निशमन पदाधिकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी. इस घटना में कई लग्जरी गाड़ियां बर्बाद हो गई. जिससे लाखों का नुकसान हुआ है.