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बुधवारी बाजार में भीषण आग से दहला बिलासपुर, देर रात कई दुकानों में मची तबाही

बिलासपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर-1 के पास स्थित एक साइकिल दुकान में अचानक आग भड़क उठी और कई दुकानों में फैल गई.

FIRE BROKE OUT BILASPUR
बिलासपुर आग (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 5, 2026 at 7:31 AM IST

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बिलासपुर: बिलासपुर के व्यस्त बुधवारी बाजार क्षेत्र में गुरुवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब रेलवे स्टेशन गेट नंबर-1 के समीप स्थित एक साइकिल दुकान में अचानक आग भड़क उठी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास की कई दुकानों तक फैल गई. घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

बुधवारी बाजार क्षेत्र में आग से हड़कंप

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. देखते ही देखते ऊंची-ऊंची लपटें आसमान को छूने लगीं और घना धुआं पूरे बाजार क्षेत्र में फैल गया. आग की भयावहता को देखकर आसपास के व्यापारी, स्थानीय निवासी और राहगीर मौके पर जमा हो गए. कई दुकानदार अपनी दुकानों को बचाने के प्रयास में रातभर चिंतित नजर आए.

बिलासपुर रेलवे स्टेशन गेट नंबर 1 के पास दुकान में आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

देर रात तक आग बुझाने में जुटे रहे फायर ब्रिगेडकर्मी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें तत्काल मौके पर पहुंचीं. आग पर नियंत्रण पाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियों को लगाया गया. आग को आसपास की अन्य दुकानों और रिहायशी हिस्सों तक पहुंचने से रोकने के लिए लगातार प्रयास किए गए. सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन गेट नंबर-1 के आसपास यातायात रोक दिया गया और पूरे क्षेत्र को पुलिस सुरक्षा घेरे में ले लिया गया.

साइकिल दुकान से लगी आग दूसरे दुकानों में फैली

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत एक साइकिल दुकान से हुई, जिसके बाद उसने पास की इलेक्ट्रॉनिक और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अपनी चपेट में ले लिया. दुकानों में रखा बड़ी मात्रा में सामान जलने की आशंका है, जिससे लाखों रुपये के नुकसान की संभावना जताई जा रही है.फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.

दमकल कर्मी देर रात तक आग बुझाने और नुकसान को सीमित करने में जुटे रहे. हाल के दिनों में शहर के बाजारों और रिहायशी इलाकों में आगजनी की बढ़ती घटनाओं के बीच बुधवारी बाजार की यह घटना व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गई है. आग पूरी तरह बुझने के बाद प्रशासन विस्तृत जांच और नुकसान का आकलन करेगा.

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