बोकारो में मेडिकेंट हॉस्पिटल के बगल में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू
मेडिकेंट हॉस्पिटल के बगल में बिचाली गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद फायर टीम ने आग पर काबू पाया.
Published : February 11, 2026 at 7:39 AM IST
बोकारो: जिले के सेक्टर 12 थाना क्षेत्र के मेडिकेंट हॉस्पिटल के पास बिचाली गोदाम में अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद मौके अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया. मौके की नजाकत को देखते हुए मेडिकेंट हॉस्पिटल के फायर सेफ्टी टीम ने तत्काल वहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश की. साथ ही घटना की जानकारी झारखंड फायर सर्विस को दी गई. आग की जानकारी मिलते ही मौके पर अग्निशमन की भी गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू काबू पा लिया. फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है.
गोदाम में रखा था डीजल
मेडिकल अस्पताल के कर्मचारी अभिषेक कुमार ने बताया कि अस्पताल के बगल में बिचाली का बहुत बड़ा गोदाम है. इसी गोदाम में आग लग गई. उन्होंने बताया कि बिचाली गोदाम में डीजल भी रखा हुआ था, हम लोगों ने जैसे ही आग को देखा तुरंत अपने हॉस्पिटल की फायर सेफ्टी टीम के साथ तत्काल आग पर काबू करने का प्रयास करने लगे साथ ही झारखंड अग्निशमन को भी इसकी सूचना दी, उसने भी घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.
वहीं सूचना पर अग्निशमन के कर्मचारी प्रवीण तपन ने बताया कि हम लोग सूचना के बाद तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. वही नुकसान के संबंध में अभी कुछ आकलन लगाना संभव नहीं है. इस आग के कारण कई घंटों तक नेशनल हाइवे भी जाम रहा, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.
ये भी पढ़ें- रांची-टाटा हाईवे पर हादसा! तैमारा घाटी में आग के गोले में तब्दील हुआ ट्रक
चलते-चलते अचानक बाइक बनी आग का गोला, बाल-बाल बचा बाइक सवार
रांची के सबसे बड़े बस स्टैंड में आग का खतरा, सुरक्षा व्यवस्था लचर