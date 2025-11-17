ETV Bharat / state

लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास बेसमेंट में लगी भीषण आग, बुक स्टॉल की किताबें जलकर खाक

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास स्थित बेसमेंट में सोमवार शाम एक किताब की दुकान में भीषण आग लग गई. अचानक उठी लपटों ने कुछ ही मिनटों में पूरी दुकान को अपनी गिरफ्त में ले लिया, जिससे इलाके में घना धुआं फैल गया और आसपास मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई.

दमकल अधिकारी नितिन के अनुसार, शाम करीब 4:45 बजे आग की सूचना प्राप्त होते ही फायर टेंडर मौके पर भेजे गए. टीम ने मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, घटना में किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं हुई है. बेसमेंट में पांडेय बुक स्टाल नामक किताब की दुकान है, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट और ऊपरी मंजिलों पर कई कोचिंग इंस्टिट्यूट संचालित होते हैं. आग लगते ही बेसमेंट से उठता धुआं ऊपर की मंज़िलों तक पहुंच गया, जिसके कारण रेस्टोरेंट में बैठे ग्राहकों और स्टाफ और इंस्टिट्यूट में मौजूद छात्रों को तुरंत बाहर निकलना पड़ा.

बेसमेंट में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

दुकानदार शशिकांत पांडे ने बताया कि उनकी दुकान करीब 25 साल पुरानी है. वह दुकान के बाहर ही थे, तभी अंदर से धुआं उठता देखा. जब तक वह कुछ समझ पाते उससे पहले ही आग तेजी से फैल गई और पूरी दुकान धुएं से भर गई. दुकानदार के अनुसार, स्टोर में करीब 1 करोड़ रुपये मूल्य की किताबें रखी थीं, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गईं.