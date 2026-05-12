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रांची के बार-रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचे कर्मचारी

बार एंड रेस्टोरेंट में लगी आग ( Etv Bharat )

रांची: जिले के लालपुर थाना क्षेत्र के करमटोली चौक स्थित लीवी बार एंड रेस्टोरेंट में मंगलवार के अहले सुबह भीषण आग लग गई. आग इतनी भयावाह थी कि जब तक कोई कुछ समझ पाता, पूरा रेस्टोरेंट जलकर खाक हो गया. यह घटना सुबह के करीब चार बजे की है.

आग पर पाया गया काबू

रेस्टोरेंट के मालिक ने बताया कि सुबह करीब चार बजे सूचना मिली कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है. सूचना मिलने के बाद लालपुर पुलिस और दमकल वाहन मौके पर पहुंचे. हालांकि तब तक आग भीषण रूप ले चुकी थी. अंदर हालात बहुत खराब हो गए थे.

बार-रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

जिसके चलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मेन गेट तोड़कर आग बुझाना शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर आंशिक रूप से काबू पाया. बाहर भी स्थिति खराब थी. आग की लपटें ट्रांसफार्मर तक पहुंच रही थीं, जिसके बाद पुलिस के सहयोग से बाहर की आग पर भी काबू पा लिया गया.