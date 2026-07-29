ETV Bharat / state

रायपुर में बार और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग, 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची

तेलीबांधा में रात लगभग एक से डेढ़ बजे के बीच हार्डवेयर की दुकान में लगी आग बार में भी फैल गई.

FIRE BROKE OUT RAIPUR
रायपुर आग की घटना (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 29, 2026 at 9:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: तेलीबांधा थाना अंतर्गत बीती रात एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगने के बाद ऑक्टोपस बार में भी फैल गई. घटना के अफरा तफरी मच गई. तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू

तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग एक से डेढ़ बजे पुलिस को आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई. 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई. लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है.

तेलीबांधा में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बार और हार्डवेयर की दुकान में आग लगी होगी. मामले की पुलिस जांच कर रही है.

रायपुर मेकाहारा अस्पताल में भी आगजनी की घटना

इसके पहले राजधानी में मंगलवार दोपहर के समय मेकाहारा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आगजनी की घटना हुई थी. इस घटना में कोई हताहत नहीं है. मेकाहारा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुई आगजनी की घटना में AC के फटने की आशंका जताई गई है. फिलहाल इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है.

Explainer: खतरे में बाघ! हर दहाड़ के पीछे छिपी है एक साजिश, क्या बच पाएंगे छत्तीसगढ़ के बाघ?
बस्तर में एक और बड़ा घोटाला, 5वीं वाहिनी सशस्त्र बल की कर्मचारी कल्याण साख समिति में करीब 3 करोड़ की वित्तीय अनियमितता
मलेरिया बना जानलेवा : हेल्थ मिनिस्टर ने की समीक्षा बैठक, अस्पताल में मरीजों से मिले, मर्दापोटी छात्रावास में मिले दो नए केस

TAGGED:

रायपुर आग
RAIPUR FIRE IN BAR
RAIPUR ARSON
छत्तीसगढ़ आगजनी
FIRE BROKE OUT RAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.