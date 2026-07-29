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रायपुर में बार और हार्डवेयर की दुकान में भीषण आग, 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची

रायपुर: तेलीबांधा थाना अंतर्गत बीती रात एक हार्डवेयर की दुकान में आग लगने के बाद ऑक्टोपस बार में भी फैल गई. घटना के अफरा तफरी मच गई. तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई.

तेलीबांधा थाना प्रभारी अजय झा ने बताया कि मंगलवार की रात लगभग एक से डेढ़ बजे पुलिस को आग लगने की सूचना मिली. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई. 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों से आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई. लगभग 7 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है.

तेलीबांधा में भीषण आग (ETV Bharat Chhattisgarh)

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका

थाना प्रभारी ने बताया कि फिलहाल आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बार और हार्डवेयर की दुकान में आग लगी होगी. मामले की पुलिस जांच कर रही है.

रायपुर मेकाहारा अस्पताल में भी आगजनी की घटना

इसके पहले राजधानी में मंगलवार दोपहर के समय मेकाहारा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में आगजनी की घटना हुई थी. इस घटना में कोई हताहत नहीं है. मेकाहारा हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में हुई आगजनी की घटना में AC के फटने की आशंका जताई गई है. फिलहाल इस मामले में भी पुलिस जांच कर रही है.