रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एसी बस में लगी भीषण आग, ड्राइवर की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एसी बस में अचानक आग लग गई. हालांकि यात्रियों को बचा लिया गया.
Published : March 11, 2026 at 8:57 PM IST
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार
रांची: राजधानी रांची से छत्तीसगढ़ जा रही एक एसी बस में बुधवार शाम अचानक भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई. हालांकि, ड्राइवर की तत्परता और सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.
खरसिदाग रिंग रोड पर लगी आग
खबर के अनुसार, शिवनाथ नाम की यह बस रांची से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हुई थी. खरसिदाग इलाके में रिंग रोड पर पहुंचते ही बस में अचानक आग लग गई. यात्रियों में भगदड़ मच गई, लेकिन ड्राइवर ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगाकर बस रोकी और दरवाजा खोलकर सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया.
आग की लपटों ने बस को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया. इस दौरान दर्जन भर यात्रियों का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन किसी को भी कोई चोट नहीं आई. सभी यात्री सुरक्षित हैं.
पुलिस ने की राहत कार्य में मदद
खरसीदाग ओपी प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य में सहयोग किया. प्रारंभिक जांच में आग लगने का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि यह किसी तकनीकी खराबी के कारण हो सकती है. मामले की जांच जारी है.
