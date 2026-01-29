ETV Bharat / state

टायर की दुकान में लगी भीषण आग, धमाकों के बाद उड़ी लोगों की नींद, वीडियो आया सामने

हरिद्वार के ज्वालापुर में एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई. फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया.

Fire in tire shop
टायर की दुकान में लगी भीषण आग (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 29, 2026 at 11:25 AM IST

3 Min Read
हरिद्वार: उपनगरी ज्वालापुर में बुधवार देर रात एक टायर की दुकान में भीषण आग लग गई. ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. मौके पर तेज धमाके होने लगे और साथ ही दुकान से आग की बड़ी लपटें निकलने लगी. मौके पर मौजूद लोगों ने दुकान में आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी.

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग को काबू किया. साथ ही वक्त रहते आग को आसपास की दुकानों में फैलने से रोका गया. आग लगने के कारण दुकान में रखा समान जलकर राख हो गया. आग को काबू करने में फायर ब्रिगेड की टीम को एक घंटे का समय लग गया. इस दौरान लोगों ने आग लगने की घटना को अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर लिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

धमाकों और आग की लपटों को देखकर बाहर आए लोग: जानकारी के मुताबिक, ज्वालापुर में सब्जी मंडी अंडरपास के पास टायर ट्यूब और वाहन रिपेयर की कई दुकानें हैं. रोजाना की तरह दुकानदार अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए. इस दौरान रात के वक्त अचानक एक टायर की दुकान में आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. बंद दुकान के अंदर से आग की तेज और ऊंची लपटें निकलने लगी. इतना ही नहीं, दुकान में रखे ट्यूबलेस टायरों के फटने की आवाज आने लगी. एक के बाद एक हुए धमाकों से आसपास के लोगों की नींद खुल गई. लोग बाहर आए तो यह नजारा देखकर अफरा तफरी मच गई.

दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी, तब तक टायर की दुकान में रखा सारा सामान जल चुका था और दुकान से ऊंची आग की लपटें उठ रही थी. आसपास की दुकानों में आग न फैले, तत्काल फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने का काम शुरू किया. मौके पर दो गाड़ियां बुलाई गई और एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि रात के वक्त आग लगी थी और इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई. क्योंकि यह क्षेत्र भीड़भाड़ वाला इलाका है. वहीं गुरुवार सुबह दुकान में लगी आग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

सीएफओ वंश बहादुर यादव ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया. प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है. फिर भी हादसे की जांच की जा रही है और नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है.

एक दिन पहले भी लगी थी टैंट के गोदाम में आग: एक दिन पहले भी हरिद्वार में बैरागी कैंप में एक टैंट के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई थी. आग से टैंट में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया था. फायर ब्रिगेड की टीम ने चार गाड़ियों की मदद से साढ़े तीन घंटे में आग पर काबू पाया था.

