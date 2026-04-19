ETV Bharat / state

शाहदरा स्थित कपड़ा गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गुरु गोबिंद सिंह गली में रविवार को एक कपड़ा गोदाम में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते गोदाम और आसपास की दुकानें धुएं और लपटों से घिर गईं, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की आठ गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. संकरी गलियों और भीड़भाड़ वाले बाजार के कारण दमकल कर्मियों को राहत कार्य में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

मिली जानकारी के अनुसार आग कपड़े के गोदाम में लगी, जिससे लाखों का कपड़ा और अन्य सामान जलने की आशंका है. स्टेशन ऑफिसर अनूप सिंह ने बताया कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. दमकल विभाग और पुलिस की टीम ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. एहतियातन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है.

अनूप सिंह, स्टेशन ऑफिसर (ETV Bharat)

इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में भी लगी आग: वहीं प्रताप नगर इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में अचानक भीषण आग लगने का मामला सामने आया. स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद एक के बाद एक कुल पांच दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन दुकान के अंदर रखा लाखों रुपये का इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया.