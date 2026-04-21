रोहतक के कैफे में भीषण ब्लास्ट, बिल्डिंग्स के शीशे टूटे, 50 मीटर दूर गिरा सिलेंडर का टुकड़ा
हरियाणा के रोहतक में कैफे में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई और आसपास के बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए.
Published : April 21, 2026 at 6:57 PM IST|
Updated : April 21, 2026 at 7:28 PM IST
रोहतक : हरियाणा के रोहतक में कैफे में सिलेंडर ब्लास्ट होने से भयानक आग लग गई. सूचना पाकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए और दमकल विभाग की गाड़ियों को मौके पर बुलाया गया. धमाका इतना भयानक था कि आसपास की बिल्डिंगों के शीशे टूट गए और सिलेंडर का टुकड़ा करीबन 50 मीटर दूर एक घर में जा गिरा. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कैफे संचालक फरार हो गया है. पुलिस के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी जिसके बाद सिलेंडर ब्लास्ट हो गया और भीषण आग की लपटें निकलने लगी.
कैफे में भीषण ब्लास्ट : रोहतक के सोनीपत स्टैंड पर स्थित एक कैफे में अचानक से ब्लास्ट हो गया जिससे नजदीक के बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए. ब्लास्ट इतना भयानक था कि करीबन 50 मीटर दूर सिलेंडर के टुकड़े एक घर में जा गिरे. पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे हैं. फिलहाल शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का कारण बताया जा रहा है. लेकिन फिर भी पूरे मामले में जांच की जाएगी.
धमाके से लगी विकराल आग : पड़ोस में रहने वाले सुशील कुमार ने बताया कि वे अंदर बैठकर काम कर रहे थे. तभी अचानक से तेज धमाका हुआ. बाहर जाकर देखा तो आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था. वहीं दमकल विभाग अधिकारी दीपक ने बताया कि दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर का काबू पा लिया गया है. फिलहाल राहत की बात ये है कि किसी भी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है.
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