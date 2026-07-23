ETV Bharat / state

फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र का मामला, जानिए कितना नुकसान हुआ

भगवानपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक इलाके में आग लगने की घटना सामने आई है. फैक्ट्री का गोदाम जलकर खाक हो गया.

massive
फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में रायपुर के पास स्थित एक कंपनी के गोदाम में अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई. गोदाम में आग लगने से कंपनी कर्मचारियों में हड़कंप मच गया. देखते ही देखते आग की लपटें आसमान छूने लगी. आग की लपटें देख आसपास की कंपनियों में काम कर रहे श्रमिक भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम के पहुंचने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया.

सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची. फिलहाल फायर ब्रिगेड ने आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रायपुर गांव के पास एनटीएल (NTL) कंपनी के गोदाम में बुधवार की सुबह अचानक आग लग गई. बताया गया है कि गोदाम में कूड़ा-कर्कट और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी, जिस कारण आग तेजी से फैलने लगी. कुछ ही पल में आग की लपटे आसमान छूने लगी.

फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

वहीं, आग की ऊंची लपटें देखकर आसपास की कंपनियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जिसके बाद आसपास की कंपनी के कर्मचारियों ने साहस और सूझबूझ का परिचय देते हुए तत्काल आग बुझाने का प्रयास शुरू किया. इसी के साथ आग लगने की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड के मौके पर पहुंचने से पहले ही आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया था.

समय रहते आग पर काबू पा लिए जाने से बड़ा हादसा और भारी नुकसान होने से टल गया. सूचना मिलने के बाद तत्काल ही भगवानपुर फायर स्टेशन प्रभारी सत्यपाल सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. भगवानपुर फायर स्टेशन प्रभारी सत्यपाल सिंह के अनुसार आग लगने के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल पाया है. प्रथम दृष्टया आग गोदाम में पड़े कूड़ा-कर्कट से फैलती दिखाई दे रही है. फिलहाल विभाग आग लगने के कारणों का पता लगा रहा है, साथ ही पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहा है.

पढ़ें--

TAGGED:

MASSIVE FIRE BROKE OUT BHAGWANPUR
FACTORY WAREHOUSE FIRE
फैक्ट्री के गोदाम में लगी आग
भगवानपुर में आग की घटना
FIRE BHAGWANPUR INDUSTRIAL AREA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.