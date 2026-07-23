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फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग, भगवानपुर औद्योगिक क्षेत्र का मामला, जानिए कितना नुकसान हुआ

फैक्ट्री के गोदाम में लगी भीषण आग ( ETV Bharat )