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दिल्ली के खेड़ा कला इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मचा हंडकंप

आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घटना के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था.

फैक्ट्री में लगी भीषण आग
फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 26, 2026 at 6:50 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के आउटर डिस्ट्रिक्ट इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां खेड़ा कला इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक पेपर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री धुएं के गुबार में घिर गई. हालांकि, राहत की बात यह रही कि समय रहते सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई.

जानकारी के मुताबिक, आग लगने की शुरुआती वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घटना के वक्त फैक्ट्री में काम चल रहा था, तभी अचानक चिंगारी उठी और आग ने विकराल रूप ले लिया. फैक्ट्री में मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती चली गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. आसपास के इलाके में एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई भी कुछ समय के लिए बंद कर दी गई. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर दहशत का माहौल देखने को मिला.

फैक्ट्री में लगी भीषण आग (ETV Bharat)

फिलहाल दमकल विभाग की टीम ने आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है और कूलिंग ऑपरेशन जारी है. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ. प्रशासन अब आग लगने के सही कारणों की जांच में जुट गया है. यह घटना एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा मानकों की जरूरत और सतर्कता की अहमियत को उजागर करती है.

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