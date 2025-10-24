ETV Bharat / state

लखनऊ में 3 मंजिला मकान में लगी भीषण आग, अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका

लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां और पुलिस मौके पर मौजूद

उस्मानपुर मोहल्ला में लगी आग.
उस्मानपुर मोहल्ला में लगी आग. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 8:57 PM IST

2 Min Read
लखनऊः अलीगंज क्षेत्र के उस्मानपुर मोहल्ला में शुक्रवार की शाम एक तीन मंजिला मकान में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. मकान से सटे गैराज में फोटो फ्रेम बनाने का सारा सामान धू-धूकर जल उठा. आग इतनी भयानक थी कि 1 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा गया. मकान के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है. दमकल की कई टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं.

आग की लपटें मकान की तीनों मंजिलों को अपनी चपेट में ले चुकी हैं। दमकल विभाग की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के लिए युद्धस्तर पर प्रयास कर रही हैं. यह मकान मुख्य रूप से फोटो फ्रेम बनाने के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता था. फोटो फ्रेमिंग में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील सामग्री की वजह से आग तेजी से फैली.

मौके पर पहुंचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी अंकुश मित्तल ने बताया, आग काफी विकराल है. दमकल की कई गाड़ियां बीकेटी और इंदिरानगर स्टेशनों सहित तुरंत मौके पर पहुंची हैं. हमारी प्राथमिकता आग बुझाने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करना है कि अंदर फंसा कोई व्यक्ति सुरक्षित बाहर निकल आए. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मकान के अंदर कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है.

सीएफओ ने आगे बताया कि आग लगने के सटीक कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट या काम में इस्तेमाल होने वाली ज्वलनशील सामग्री की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता.
वहीं, घटनास्थल पर भारी संख्या में स्थानीय लोग जमा हैं और अफरा-तफरी का माहौल है. पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है ताकि बचाव कार्य में कोई बाधा न आए. फिलहाल, दमकल विभाग का प्रयास जारी है. इस दुर्घटना में किसी भी तरह के जान-माल के नुकसान की विस्तृत पुष्टि अभी नहीं हुई है.

