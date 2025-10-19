ETV Bharat / state

फतेहपुर के पटाखा मंडी में लगी भीषण आग; कई लोग झुलसे, सभी 65 दुकानें जलीं, मची भगदड़, पुलिस ने संभाला मोर्चा

शांति नगर के एमजी कॉलेज में लगा था पटाखा बाजार, आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं, मौके पर पहुंचे अफसर.

पटाखा मंडी में लगी आग.
पटाखा मंडी में लगी आग. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 1:54 PM IST

फतेहपुर : महात्मा गांधी परास्नातक महाविद्यालय परिसर में लगी पटाखा मंडी में भीषण आग लग गई. घटना रविवार दोपहर 12.30 बजे की है. देखते ही देखते सभी 65 आतिशबाजी की दुकानें जलकर राख हो गईं. धमाकों से पूरा इलाका सहम गया. धुएं का काला गुबार दूर से ही दिखाई दे रहा था. दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया.

मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है. एडीएम अविनाश पांडेय ने बताया कि यहां पर इस बार की दीपावली को लेकर महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज के मैदान में 65 पटाखों की दुकानें लगी थीं. दोपहर में लोग यहां आतिशबाजी खरीद रहे थे. इस बीच एक दुकान में आग लग गई. इसके बाद आतिशबाजी ने भी आग पकड़ ली.

इसके बाद एक के बाद एक करके कई दुकानों तक आग पहुंच गई. इससे मौके पर अफरातफरी मच गई. भगदड़ मचने पर कई लोग चोटिल भी हो गए. दुकानदारों और अन्य लोगों में चीख-पुकार मच गई. धमाके में कई दुकानदारों और ग्राहकों के भी झुलसने की चर्चा है. हालांकि अभी इसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई. स्थानीय लोगों के अनुसार दमकल की गाड़ी के खराब हो जाने के कारण आग पर काबू पाने में विलंब हो गया. घटना में करोड़ों का नुकसान होने का अनुमान है. वहीं घटना के बाद लोगों की भीड़ जुट गई. इससे पुलिस को लाठियां भांजकर लोगों को खदेड़ना पड़ा.

स्थानीय लोगों ने बताया कि महात्मा गांधी परास्नातक महाविद्यालय से फायर ब्रिगेड की दूरी केवल 500 मीटर ही है. इसके बावजूद अग्निशमन वाहनों को आने में 30 मिनट का समय लग गया. पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली.

मामले पर एडीएम अविनाश पांडेय ने बताया कि घटना में सभी दुकानें जलकर राख हो गईं. अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं हुई है. वहीं घटना के संबंध में दमकल विभाग के अफसरों का भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ.

