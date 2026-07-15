गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग, महिला समेत तीन लोग झुलसे
खाना बनाते समय दर्दनाक हादसा. आग की चपे में आने से गंभीर हालत में घायलों को क्षेत्रीय अस्पताल किया रेफर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 1:46 PM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू की भुंतर तहसील में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ग्राम पंचायत हुरला में बुधवार सुबह करीब 8:15 बजे गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगने की घटना सामने आई. हादसा स्वारू राम के घर में उस समय हुआ जब परिवार की महिला रसोई में खाना बना रही थी. स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया. दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए तेगुबेहड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर डॉक्टर के द्वारा उनका इलाज किया जा रहा है.
गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग
स्थानीय लोगों के अनुसार, इस दुर्घटना में स्वारू राम की पत्नी कमला देवी, पुत्र ज्ञान चंद और भाई गंगू राम की पुत्री पिंकी आग की चपेट में आने से झुलस गए. स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को तत्काल तेगुबेहड़ अस्पताल पहुंचाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका उपचार जारी है.
महिला समेत तीन लोग झुलसे
ग्राम पंचायत हुरला के प्रधान विकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि, बुधवार सुबह हुई इस दुर्घटना में तीन लोग झुलस गए हैं. उन्होंने प्रशासन से प्रभावित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है. उन्होंने बताया कि, हादसा गैस सिलेंडर से गैस रिसाव होने के कारण हुआ. घटना की सूचना मिलते ही भुंतर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस हादसे के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है.
जांच में जुटी पुलिस
एसपी कुल्लू मदन लाल कौशल ने बताया कि, "अग्निकांड की सूचना मिलने के बाद भुंतर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई. परिजनों के बयान दर्ज किए गए हैं. अब दुर्घटना के कारणों की भी छानबीन की जा रही है. फिलहाल पुलिस की टीम आगामी कार्रवाई अमल में लाने में जुटी है."
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