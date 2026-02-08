ETV Bharat / state

दिल्ली में आग का तांडव: शाहदरा MCD मालखाने में लगी भीषण आग, दर्जनों वाहन स्वाहा

शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे आग का तांडव, एमसीडी मालखाने में खड़ी 40 गाड़ियां बनीं राख, इलाके में मचा हड़कंप

शाहदरा MCD मालखाने में भीषण आग
शाहदरा MCD मालखाने में भीषण आग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 8, 2026 at 6:57 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली के शाहदरा इलाके में शनिवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया, जब शाहदरा फ्लाईओवर के नीचे बने एमसीडी के मालखाने में भीषण आग भड़क उठी. रात करीब 8.30 बजे अचानक उठीं ऊंची-ऊंची लपटों और काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को दहला दिया. आग की इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही मिनटों में मालखाने में खड़ी दर्जनों जब्त गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं और देखते ही देखते जलकर खाक हो गईं.

फ्लाईओवर के नीचे से गुजर रहे लोगों ने जब आग की लपटें देखीं तो भगदड़ जैसी स्थिति बन गई. काले धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था, जिससे आसपास की कॉलोनियों में दहशत फैल गई लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी.

शाहदरा MCD मालखाने में भीषण आग (ETV Bharat)

8 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू
गीता कॉलोनी दमकल विभाग के अधिकारी अनूप ने बताया कि कंट्रोल रूम को रात 8 बजकर 36 मिनट पर आग की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही दमकल गाड़ी भेजी गई. 9.05 बजे इस आग को 4 कैटेगरी में रख कर 8 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू कुल 8 गाड़ियों पाया जा सका, लेकिन तब तक भारी नुकसान हो चुका था. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग में करीब 40 गाड़ियां पूरी तरह जलकर नष्ट हो गईं. ये सभी वाहन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के चलते एमसीडी द्वारा जब्त कर मालखाने में खड़े किए गए थे. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

हालांकि, इस घटना ने दिल्ली नगर निगम की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि खुले फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में जब्त गाड़ियों को रखना बेहद खतरनाक है सवाल यह भी उठ रहे हैं कि मालखाने में आग से बचाव के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं थे. पुलिस व निगम प्रशासन आग लगने के कारणों की जांच में जुट गया है.

