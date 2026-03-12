दिल्ली: उत्तम नगर मछली मार्केट में भीषण आग, मौके पर पहुंचीं 23 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां
ग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है.
नई दिल्ली: पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में स्थित मछली मंडी में बुधवार देर रात भीषण आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते मंडी के कई हिस्से इसकी चपेट में आ गए. घटना बुधवार मध्यरात्रि करीब 11:55 बजे की बताई जा रही है.
23 गाड़ियां मौके पर मौजूद
आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली फायर सर्विस को तुरंत कॉल की गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने तेजी से कार्रवाई करते हुए मौके पर 23 फायर टेंडर भेजे दमकल कर्मियों ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की और तड़के करीब 3 से 4 बजे के बीच आग को नियंत्रित कर लिया गया.
यह घटना मटियाला क्षेत्र के पास स्थित मछली मंडी इलाके में हुई, जहां घनी आबादी और बाजार होने के कारण आग फैलने का खतरा काफी ज्यादा था. आग लगते ही आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया. कई दुकानदार अपनी दुकानों से सामान निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करते नजर आए.
दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है. प्राथमिक जांच में शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आग लगने की वास्तविक वजह की जांच की जा रही है. इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन कई दुकानों और सामान को भारी नुकसान पहुंचा है.
इस दौरान पुलिसकर्मियों की बहादुरी भी देखने को मिली, घटनास्थल पर एक क्रेटा कर खड़ी थी, पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से क्रेटा कार शीशा तोड़कर उसे सुरक्षित जगह पहुंचाया, कार सीएनजी की थी ऐसे में आग लगते ही उसमें ब्लास्ट होने का खतरा था, लेकिन इस बड़े हादसे को टाल दिया गया.
गौरतलब है कि इससे पहले 5 मार्च की रात भी रिठाला इलाके की झुग्गी बस्ती में भीषण आग लगाई थी, जिसमें एक लड़की की जलकर मौत हो गई.
