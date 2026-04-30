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नूंह की मीट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, काले धुएं के गुबार से मची अफरा-तफरी, दौड़ी-दौड़ी पहुंची दमकल गाड़ियां

हरियाणा के नूंह के सटकपुरी गांव में मीट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है जिससे अफरा-तफरी मच गई है.

Massive fire broke out at the Fair Export Meat Factory in Satakpuri village of Nuh Haryana
नूंह की मीट फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 30, 2026 at 7:05 PM IST

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Updated : April 30, 2026 at 7:22 PM IST

2 Min Read
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नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के सटकपुरी गांव स्थित फेयर एक्सपोर्ट मीट फैक्ट्री में गुरुवार को अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया. आग इतनी भयावह थी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें और काला धुआं दूर-दूर तक दिखाई दे रहा था. कुछ ही मिनटों में फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और अंदर काम कर रहे कर्मचारी अपनी जान बचाकर बाहर निकल आए.

मीट फैक्ट्री में लगी आग : घटना की सूचना तुरंत दमकल विभाग और पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. वहीं पिनगवां पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और हालात का जायजा लिया. राहत की बात ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन फैक्ट्री को भारी आर्थिक नुकसान होने का अनुमान है. जानकारी के अनुसार आग फैक्ट्री में रखे पैकिंग कार्टूनों में लगी बताई जा रही है, हालांकि आग लगने के असली कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है.

नूंह की मीट फैक्ट्री में लगी भीषण आग (Etv Bharat)

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका : घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है. ग्रामीणों का कहना है कि आग लगने के दौरान चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था, जिससे सांस लेना तक मुश्किल हो गया था. लोगों ने प्रशासन से फैक्ट्री की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कराने और आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. पिनगवां थाना प्रभारी राजेश कुमार ने कहा कि आग की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. दमकल विभाग के सहयोग से आग पर काबू पा लिया गया. उन्होंने कहा कि आग से फैक्ट्री को नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई. आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.

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Last Updated : April 30, 2026 at 7:22 PM IST

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