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पटना के फेमस मार्केट में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां

पटना में भीषण अग्निकांड ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित इलेक्ट्रॉनिक सामान की बड़े मार्केट में आग लग गई. घटना चांदनी मार्केट की है, जहां शुक्रवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब एक वेयरहाउस में अचानक भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे इलाके में धुएं का गुबार छा गया. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया.