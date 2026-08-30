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धनबाद में दुकान में भीषण आग लगने से लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है वजह

धनबाद के आरा मोड़ स्थित एक दुकान में आग लगने से दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

FIRE BROKE OUT IN DHANABD
आग को बुझाते हुए लोग (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 30, 2026 at 1:51 PM IST

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धनबाद: जिले के वासेपुर के आरा मोड़ क्षेत्र में आधी रात को लगी अचानक आग से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान से ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगी और पूरा इलाका धुएं से भर गया. घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है.

तेजी से फैला आग का दायरा

शनिवार देर रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच 'वसीम फल वाले' की दुकान में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. दुकान से निकलती आग की लपटों को देखकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग को दी. सूचना पाकर दमकल टीम अग्निशमन वाहन के साथ मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया.

आग लगने से लाखों का नुकसान (Etv Bharat)

अन्य दुकानों तक नहीं फैली आग

दमकल कर्मियों की तत्परता से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. राहत की बात यह रही कि आग आसपास की दुकानों तक नहीं पहुंच सकी. यदि दमकल की टीम को मौके पर पहुंचने में थोड़ी भी देर हो जाती, तो आग आसपास की कई दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी.

दुकान में रखा सामान खाक

बताया जा रहा है कि दुकान में ड्राई फ्रूट, स्नैक्स के अलावा गेठिया-पापड़ी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री रखी हुई थी. आग की चपेट में आने से दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर बर्बाद हो गया. शुरुआती अनुमान के मुताबिक, अग्निकांड में लाखों रुपये के नुकसान की आशंका जताई जा रही है.

मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड टीम

फायर ब्रिगेड विभाग के हवलदार शशि भूषण शाहा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही टीम दमकल वाहन के साथ घटनास्थल पर पहुंची, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे आसपास की दुकानों को आग की चपेट में आने से बचा लिया गया. उन्होंने कहा कि थोड़ी भी देर होने पर आग बड़ा रूप ले सकती थी.

नुकसान का आकलन

फिलहाल आग लगने के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है. आग शॉर्ट सर्किट से लगी या किसी अन्य वजह से, इसकी जांच की जा रही है. वहीं, अग्निकांड में हुए कुल नुकसान का आकलन भी अभी किया जा रहा है. आधी रात हुए इस अग्निकांड ने एक बार फिर घनी आबादी और बाजार क्षेत्रों में अग्निसुरक्षा के इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

सूचना मिलने के बाद दमकल वाहन के साथ मौके पर पहुंचे थे, समय रहते आग पर काबू पा लिया गया. अगर थोड़ी भी देर होती तो आसपास की कई दुकानें भी आग की चपेटे में आ सकती थीं. रात में लगी आग की घटना टल गई. फिलहाल आग किन कारणों से लगी थी, यह साफ नहीं हो सका है: ेशशि भूषण शाहा, हवलदार, फायर ब्रिगेड

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