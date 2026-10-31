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मंगोलपुरी की जूता फैक्ट्री में भीषण आग, दम घुटने से चार मजदूरों की मौत, दो की हालत गंभीर

मंगोलपुरी की जूता फैक्ट्री में भीषण आग,चार मजदूरों की मौत ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र फेज-1 में शुक्रवार रात एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं. हादसा बी-293/294 स्थित फैक्ट्री में रात करीब 9:30 बजे हुआ. आग लगने की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. दमकलकर्मियों ने कई घंटों तक आग बुझाने और फैक्ट्री में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए आपरेशन चलाया.

पुलिस के अनुसार, बचाव अभियान के दौरान फैक्ट्री के अंदर से छह लोगों को बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया. सभी को तत्काल संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल, मंगोलपुरी पहुंचाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने इनमें से चार को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो का उपचार जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, आग फैक्ट्री के बेसमेंट में लगी थी। इसके बाद आग और धुआं ऊपर की मंजिलों तक फैल गया। फैक्ट्री के अंदर धुएं की मात्रा काफी अधिक होने के कारण बचाव अभियान में भी मुश्किलें आईं.