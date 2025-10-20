ETV Bharat / state

दिल्ली के नरेला औद्योगिक क्षेत्र में जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का माल खाक

दमकल विभाग के अधिकारियों के अनुसार, उन्हें सोमवार की शाम को करीब 8:05 बजे आग लगने की सूचना मिली. आग की सूचना मिलते ही विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक-एक कर 16 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा. आग की लपटें काफी ऊंची उठ रही थीं और दूर से ही धुएं का घना गुबार दिखाई दे रहा था.

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नरेला डीएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र में सोमवार की शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक जूता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग देखते ही देखते बहुमंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया.

बताया गया है कि आग फैक्ट्री के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और पहली मंजिल तक फैल गई थी. फैक्ट्री में जूते बनाने में इस्तेमाल होने वाले ज्वलनशील पदार्थों (जैसे रबर, प्लास्टिक, फोम और चिपकाने वाला पदार्थ) की बड़ी मात्रा मौजूद होने के कारण आग बहुत तेजी से फैली और विकराल रूप ले लिया. दमकलकर्मियों को आग पर काबू पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी. कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर नियंत्रण पाया जा सका.

गनीमत यह रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. आशंका है कि घटना के समय फैक्ट्री में ज़्यादातर कर्मचारी मौजूद नहीं थे. हालांकि, आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट को एक संभावित कारण माना जा रहा है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. यह घटना औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा मानकों और आग से बचाव के उपायों पर एक बार फिर सवाल खड़े करती है. फैक्ट्री को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जो करोड़ों में हो सकता है.

