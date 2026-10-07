भिवाड़ी में देर रात जूता कंपनी में लगी भीषण आग, 8 घंटे में भी नहीं आई काबू में
घटना के दौरान आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल बन गया.
Published : October 7, 2026 at 9:18 AM IST
खैरथल: जिले के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. बुधवार सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था. आसपास की फैक्ट्रियों को आग की लपटों से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.
दमकल विभाग के अधिकारी राजू खान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में यह आग मंगलवार देर रात लगी. सूचना पर दमकल और पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के भीतर और बाहर से आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की लपटों को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया. दमकल की टीम लगातार आग पर काबू पाने में जुटी रही.
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फैक्ट्री में जूता निर्माण से संबंधित सामग्री और अन्य सामान मौजूद होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई गई. आग लगने के बाद फैक्ट्री परिसर से घना धुआं निकलता रहा. दमकल कर्मियों को आग बुझाने के दौरान काफी मशक्कत करनी पड़ी. फैक्ट्री के अंदर मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण आग पर काबू पाने में समय लगा. घटना के दौरान आसपास की अन्य औद्योगिक इकाइयों में काम कर रहे कर्मचारियों में भी दहशत का माहौल बन गया. सुरक्षा की दृष्टि से लोगों को घटनास्थल से दूर रखा गया.
पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर नजर बनाए रखी. दमकल कर्मियों ने आग को आसपास की अन्य फैक्ट्रियों तक फैलने से रोकने के लिए विशेष सावधानी बरती. राजू खान ने बताया कि आग पर पूरी तरह काबू पाने के बाद ही नुकसान का सही आकलन किया जा सकेगा. आग लगने के कारणों का फिलहाल स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है. फैक्ट्री प्रबंधन से भी आग लगने के संबंध में जानकारी ली जा रही है.
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