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भिवाड़ी में देर रात जूता कंपनी में लगी भीषण आग, 8 घंटे में भी नहीं आई काबू में

फैक्ट्री में आग की उठती लपटें ( ETV Bharat Khairthal )

खैरथल: जिले के भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार देर रात एक जूता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया. आग की लपटें और धुएं का गुबार दूर तक दिखाई देने लगा. घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. बुधवार सुबह तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका था. आसपास की फैक्ट्रियों को आग की लपटों से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. आग से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई.

दमकल विभाग के अधिकारी राजू खान ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में एक जूता फैक्ट्री में यह आग मंगलवार देर रात लगी. सूचना पर दमकल और पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के भीतर और बाहर से आग पर पानी डालकर काबू पाने का प्रयास शुरू किया. आग की लपटों को देखते हुए अतिरिक्त दमकल वाहनों को भी मौके पर बुलाया गया. दमकल की टीम लगातार आग पर काबू पाने में जुटी रही. पढ़ें: अलवर में राजगढ़ के पीजी कॉलेज में आग से अफरातफरी...गनीमत रही कि समय पर हॉल करा दिया खाली