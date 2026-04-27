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बिहार में पति-पत्नी के प्यार के प्रतीक शमीना बाग में लगी भीषण आग, 600 से ज्यादा पेड़ों को हुआ नुकसान

आशंका है कि बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी से गिरी चिंगारी की वजह से आग लगी हो. पढ़ें पूरी खबर

FIRE IN GAYA SHAMINA BAGH
शमीना बाग में लगी भीषण आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 27, 2026 at 4:58 PM IST

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गया: बिहार के गया में तापमान बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं. यहां कोठी थाना क्षेत्र में लगभग 7 एकड़ भूमि पर फैले बागीचे में भीषण आग लग गई जिस कारण 400 पेड़ जल कर नष्ट हो गए जबकि 200 से अधिक पेड़ों को नुकसान हुआ है. इस बगीचे को शमीना बाग के नाम से भी जाना जाता है. घटना कोठी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव की है. बताया जा रहा है कि रविवार को बगीचे में अचानक आग लगा गई. स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे शांत कर पाना मुश्किल हो गया.

अमरूद, आम, जामुन, अनार के पेड़ नष्ट: दरअसल स्थानीय निवासी अली खान उर्फ कैफ़ी का एक बड़ा बगीचा है, इस में आम, जामुन, अमरूद, अनार व नींबू समेत कई फलदार और दूसरे 3000 से अधिक पेड़ हैं. इसी बगीचे में आग लग गई है. हालांकि आग कैसे लगी? इस का अभी पता नहीं चल सका है. आशंका जाहिर की जा रही है कि बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी से गिरी चिंगारी की वजह से आग लगी हो. दरअसल इसी बगीचे से होकर बिजली खंभे गुजरे हैं इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है.

FIRE IN GAYA SHAMINA BAGH
जलकर खाक हुए कई पेड़ (ETV Bharat)

पति पत्नी ने बंजर जमीन को बनाया था हरा भरा: बताया जाता है कि जिस जगह पर बगीचा है वो जमीन 12 साल पहले पूरी तरह बंजर थी. इस जगह पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से खेती नहीं हो पाती थी. लेकिन अली खान और उनकी पत्नी शमीना खानम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया था. अपने बगीचे में इनके द्वारा अमरूद, आम, नींबू, कटहल, जामुन, अनार आदि के पौधे लगाए गए थे. जिस जगह पर ये बगीचा है वो जिले के पिछड़े क्षेत्र में शामिल है. अब इस बगीचे में आग लगने से आधे से ज्यादा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है.

"हमें सिर्फ बंजर जमीन पर हरियाली लाने का चैलेंज नहीं था बल्कि उस समय ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों से जान बचाना भी एक बड़ा चैलेंज था, बड़ी कठिनाइयों से हम ने हरियाली लाई थी लेकिन अब सब तबाह हो गया है."-अली खान, बगीचे के मालिक

पत्नी ने छोड़ दी नौकरी: अली खान ने कहा कि उन्होंने इस बगीचे को खून पसीने से सींचा था. अकेले मेहनत करते देख कर पत्नी शमीना खानम ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मेरे साथ बगीचा तैयार करने में लग गई थीं. शमीना एक निजी कॉलेज में प्रिंसपल थीं लेकिन उन्होंने अपने काम को छोड़कर बागवानी करना शुरू कर दिया था. अली ने बताया कि बाद में बगीचे में लगे पेड़ों के फलों से विभिन्न प्रकार की खाने और पीने के प्रोडक्ट बनाने में लग गई थीं. वे अमरुद और आमरस भी बनाती थीं.

इस से पहले भी लग चुकी है आग: अली खान और उनकी पत्नी समीना खानम ने 10 वर्ष पहले बाग की शुरुआत की थी. जब पौधे बड़े हो गए थे तब चार साल पहले भी उनके बगीचे में आग लगी थी.हालांकि उस बार ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ अमरूद के लगभग 500 पौधे जले थे. उसके बाद भी एक बार फिर से शमीना और अली ने मिलकर उस बाग को अपनी मेहनत से तैयार कर लिया था. लेकिन दुबारा आग ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया.

"मैंने मेहनत की और 10-12 सालों का एक लंबा समय दिया. अपनी नौकरी भी पति के शौक और मेहनत को देख कर छोड़ दी थी ताकि अपने प्यार मोहब्बत की खातिर एक बगीचा हम पति पत्नी मिलकर तैयार करें लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर है, समझ में नहीं आता है कि आग कैसे लग जाती है." शमीना खानम. बगीचे की मालकिन

थाने में दिया आवेदन: अली खान ने बताया कि आग लगने की घटना के संबंध में हम ने एक लिखित आवेदन थाने को भी दिया है ताकि पुलिस इस की जांच करें. हर बार आखिर मेरे बगीचे में आग कैसे लग जाती है? ये किसी की साजिश से होता है या फिर कोई और वजह होती है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करे इस संबंध आग्रह किया है.

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आग बुझाते लोग (ETV Bharat)

7-8 लाख की होती है आमदनी: शमीना और अली खान के बाग से हर मौसम में 7-8 लाख का कारोबार होता है. अमरूद के सीजन में वो 2-3 लाख का अमरूद बेच लेते थे. उनका ये बगीचा क्षेत्र में प्रसिद्ध था. इस बगीचे को पति पत्नी के प्रेम के रूप में भी जाना जाता है और इसकी मिसाल लोग क्षेत्र में देते हैं कि एक पति पत्नी ने मिलकर बंजर भूमि को कैसे हरा भरा बना दिया. लेकिन ऐसा लगता है कि उसी बगीचे को अब किसी की नज़र लग गई है.

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