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बिहार में पति-पत्नी के प्यार के प्रतीक शमीना बाग में लगी भीषण आग, 600 से ज्यादा पेड़ों को हुआ नुकसान

गया: बिहार के गया में तापमान बढ़ते ही आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ने लगी हैं. यहां कोठी थाना क्षेत्र में लगभग 7 एकड़ भूमि पर फैले बागीचे में भीषण आग लग गई जिस कारण 400 पेड़ जल कर नष्ट हो गए जबकि 200 से अधिक पेड़ों को नुकसान हुआ है. इस बगीचे को शमीना बाग के नाम से भी जाना जाता है. घटना कोठी थाना क्षेत्र के देवरिया गांव की है. बताया जा रहा है कि रविवार को बगीचे में अचानक आग लगा गई. स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाने का भी प्रयास किया लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे शांत कर पाना मुश्किल हो गया.

अमरूद, आम, जामुन, अनार के पेड़ नष्ट: दरअसल स्थानीय निवासी अली खान उर्फ कैफ़ी का एक बड़ा बगीचा है, इस में आम, जामुन, अमरूद, अनार व नींबू समेत कई फलदार और दूसरे 3000 से अधिक पेड़ हैं. इसी बगीचे में आग लग गई है. हालांकि आग कैसे लगी? इस का अभी पता नहीं चल सका है. आशंका जाहिर की जा रही है कि बिजली के तार से शॉर्ट सर्किट हुआ और उसी से गिरी चिंगारी की वजह से आग लगी हो. दरअसल इसी बगीचे से होकर बिजली खंभे गुजरे हैं इसलिए ऐसी आशंका जताई जा रही है.

जलकर खाक हुए कई पेड़ (ETV Bharat)

पति पत्नी ने बंजर जमीन को बनाया था हरा भरा: बताया जाता है कि जिस जगह पर बगीचा है वो जमीन 12 साल पहले पूरी तरह बंजर थी. इस जगह पर सिंचाई की व्यवस्था नहीं होने से खेती नहीं हो पाती थी. लेकिन अली खान और उनकी पत्नी शमीना खानम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद इस बंजर जमीन को हरा भरा बना दिया था. अपने बगीचे में इनके द्वारा अमरूद, आम, नींबू, कटहल, जामुन, अनार आदि के पौधे लगाए गए थे. जिस जगह पर ये बगीचा है वो जिले के पिछड़े क्षेत्र में शामिल है. अब इस बगीचे में आग लगने से आधे से ज्यादा क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है.

"हमें सिर्फ बंजर जमीन पर हरियाली लाने का चैलेंज नहीं था बल्कि उस समय ये घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से नक्सलियों से जान बचाना भी एक बड़ा चैलेंज था, बड़ी कठिनाइयों से हम ने हरियाली लाई थी लेकिन अब सब तबाह हो गया है."-अली खान, बगीचे के मालिक