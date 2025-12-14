ETV Bharat / state

सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा

सेलाकुई एक इंडस्ट्रियल एरिया है. यहां कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं.

SELAKUI PERFUME FACTORY
सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 14, 2025 at 4:08 PM IST

|

Updated : December 14, 2025 at 4:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

विकासनगर:-इंडस्ट्रीयल एरिया सेलाकुई क्षेत्र मे एक परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी गई. जिसके बाद पुलिस के साथ ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किया.

सेलाकुई की जिस परफ्यूम फैक्ट्री में आग गी है उसका नाम जय श्री बालाजी इंडस्ट्रीज है. फैक्ट्री में आग लगने से बड़ी बड़ी आग की लपटें और धुएं का गुबार फैल गया. मौके पर इस बीच अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला है.

सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग (ETV Bharat)

क्यों होती हैं आग लगने की घटनाएं: आग लगने की घटनाएं स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं. बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस इसकी चपेट में आ जाते हैं. इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए फायर फाइटर की टीम अक्सर लोगों को हिदायतें देती रहती है. इन सबके बावजूद आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है.

आग लगने पर क्या करें क्या ना करें: आग लगने पर शांत रहना चाहिए. इस दौरान घबराना नहीं चाहिए. इसके साथ ही 101 पर कॉल करके आग लगने की सूचना देनी चाहिए. फायर अलार्म अगर सक्रिय है तो उसे बजाये. आग लगने पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ीयो का उपयोग करें. धुएं में अगर आप फ़सते हैं तो अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें. कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो खिड़की दरवाजों को बंद कर गले तो तौलिए चादर से दरवाजे के बीच की जगह को बंद कर दें ताकि धुआं कमरे के अंदर प्रवेश न कर पाए. अगर आप धुएं में गिर जाते हैं तो जमीन पर लेट जाएं. इससे धुंए का असर कम होगा. आग वाले क्षेत्र पर नजर रखने के साथ ही आग बुझाने तक वहीं पर रहे. आग बुझाने के लिए पानी बालू या मिट्टी का प्रयोग करें. घायलों को प्राथमिक उपचार करने के साथ ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाए.

पढ़ें- विकासनगर ढकरानी में कबाड़ के गोदाम में लगी भंयकर आग, मची अफरा तफरी

पढ़ें- 22 सालों में उत्तराखंड में जल गई 545 करोड़ की संपत्ति, 37 हजार से ज्यादा घटनाएं की गई रिकॉर्ड

पढ़ें- आगरा में गैस सिलेंडर लीक होने से मकान में लगी आग, 6 माह की मासूम जिंदा जली

Last Updated : December 14, 2025 at 4:13 PM IST

TAGGED:

सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री आग
सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री
SELAKUI PERFUME FACTORY FIRE
SELAKUI PERFUME FACTORY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.