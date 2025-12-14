सेलाकुई परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा
सेलाकुई एक इंडस्ट्रियल एरिया है. यहां कई छोटी बड़ी फैक्ट्रियां हैं.
Published : December 14, 2025 at 4:08 PM IST|
Updated : December 14, 2025 at 4:13 PM IST
विकासनगर:-इंडस्ट्रीयल एरिया सेलाकुई क्षेत्र मे एक परफ्यूम बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. फैक्ट्री में आग लगने की जानकारी आनन फानन में फायर ब्रिगेड को दी गई. जिसके बाद पुलिस के साथ ही फायर सर्विस की टीम मौके पर पहुंची. मौके पर पहुंचने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के प्रयास शुरू किया.
सेलाकुई की जिस परफ्यूम फैक्ट्री में आग गी है उसका नाम जय श्री बालाजी इंडस्ट्रीज है. फैक्ट्री में आग लगने से बड़ी बड़ी आग की लपटें और धुएं का गुबार फैल गया. मौके पर इस बीच अफरा तफरी मच गई. जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला है.
क्यों होती हैं आग लगने की घटनाएं: आग लगने की घटनाएं स्पार्किंग और शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं. बड़े बड़े दुकान और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी इस इसकी चपेट में आ जाते हैं. इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए फायर फाइटर की टीम अक्सर लोगों को हिदायतें देती रहती है. इन सबके बावजूद आग लगने की घटनाओं में लगातार इजाफा होता जा रहा है.
आग लगने पर क्या करें क्या ना करें: आग लगने पर शांत रहना चाहिए. इस दौरान घबराना नहीं चाहिए. इसके साथ ही 101 पर कॉल करके आग लगने की सूचना देनी चाहिए. फायर अलार्म अगर सक्रिय है तो उसे बजाये. आग लगने पर लिफ्ट के बजाय सीढ़ीयो का उपयोग करें. धुएं में अगर आप फ़सते हैं तो अपनी नाक और मुंह को गीले कपड़े से ढक लें. कमरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो खिड़की दरवाजों को बंद कर गले तो तौलिए चादर से दरवाजे के बीच की जगह को बंद कर दें ताकि धुआं कमरे के अंदर प्रवेश न कर पाए. अगर आप धुएं में गिर जाते हैं तो जमीन पर लेट जाएं. इससे धुंए का असर कम होगा. आग वाले क्षेत्र पर नजर रखने के साथ ही आग बुझाने तक वहीं पर रहे. आग बुझाने के लिए पानी बालू या मिट्टी का प्रयोग करें. घायलों को प्राथमिक उपचार करने के साथ ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाए.
