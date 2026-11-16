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कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग; छोटी दमकल बेअसर, बड़ी गाड़ी की मदद से दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू

गोदाम में लगी भीषण आग ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र: दुद्धी कस्बे में रविवार की रात कबाड़ के एक गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गोदाम में रखा कबाड़ और अन्य सामान जलकर राख हो गया.

कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat) आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों तक भी खतरा पहुंच गया. मौके पर पहुंची छोटी दमकल गाड़ी आग बुझाने में नाकाफी साबित हुई. करीब दो घंटे तक बड़ी दमकल गाड़ी का इंतजार होता रहा. जब बड़ी गाड़ी पहुंची, तब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.

दरअसल, घटना दुद्धी कस्बे की है, जहां रविवार की रात कबाड़ व्यवसायी संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बबलू कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में रखा कबाड़ समेत अन्य सामान धू-धू कर जलने लगा. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat) स्थानीय लोगों ने सबमर्सिबल चालू कर पानी डालना शुरू किया और अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए. सूचना मिलते ही सीओ विनय प्रभाकर साहनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कराया.