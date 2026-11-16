कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग; छोटी दमकल बेअसर, बड़ी गाड़ी की मदद से दो घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू
सोनभद्र में दुद्धी कस्बे की घटना, गोदाम में रखा कबाड़ और अन्य सामान जलकर राख हो गया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:41 PM IST|
Updated : November 16, 2026 at 3:04 PM IST
सोनभद्र: दुद्धी कस्बे में रविवार की रात कबाड़ के एक गोदाम में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई, जिससे लोगों में अफरा-तफरी मच गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गोदाम में रखा कबाड़ और अन्य सामान जलकर राख हो गया.
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों तक भी खतरा पहुंच गया. मौके पर पहुंची छोटी दमकल गाड़ी आग बुझाने में नाकाफी साबित हुई. करीब दो घंटे तक बड़ी दमकल गाड़ी का इंतजार होता रहा. जब बड़ी गाड़ी पहुंची, तब कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया.
दरअसल, घटना दुद्धी कस्बे की है, जहां रविवार की रात कबाड़ व्यवसायी संतोष कुमार गुप्ता उर्फ बबलू कबाड़ी के गोदाम में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया. गोदाम में रखा कबाड़ समेत अन्य सामान धू-धू कर जलने लगा. आग की ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
स्थानीय लोगों ने सबमर्सिबल चालू कर पानी डालना शुरू किया और अपने स्तर से आग बुझाने में जुट गए. सूचना मिलते ही सीओ विनय प्रभाकर साहनी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कराया.
हालांकि, गोदाम में बड़ी मात्रा में कबाड़ होने के कारण आग लगातार फैलती रही. मौके पर पहुंची छोटी दमकल गाड़ी आग बुझाने में नाकाफी साबित हुई. इसके बाद चोपन और सोनभद्र समेत अन्य स्थानों से बड़ी दमकल गाड़ी मंगाने के लिए संपर्क किया गया, लेकिन करीब दो घंटे बीत जाने के बाद भी बड़ी दमकल गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी. इस दौरान पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे. बाद में किसी तरह से राबर्टसगज मुख्यालय से पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया.
घटना के बाद दुद्धी की अग्निशमन व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि दुद्धी तहसील मुख्यालय होने के साथ ही घनी आबादी वाला कस्बा है. यहां बाजार और आवासीय क्षेत्र होने के बावजूद बड़ी दमकल गाड़ी की स्थायी व्यवस्था नहीं है. लोगों ने प्रशासन से दुद्धी में 24 घंटे बड़ी फायर ब्रिगेड गाड़ी और प्रशिक्षित कर्मचारियों की तैनाती की मांग की है.
प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है. नुकसान का आकलन कराया जा रहा है. आग किन परिस्थितियों में लगी, इसकी जांच की जाएगी. जांच के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
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