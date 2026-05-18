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दिल्ली के स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

आग के मद्देनजर इलाके को खाली कराया गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

टायर स्क्रैप गोदाम में लगी आग
टायर स्क्रैप गोदाम में लगी आग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 8:10 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना इलाके के प्रहलाद विहार में सोमवार शाम उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई. देखते ही देखते आग ने गोदाम में रखे टायर और कबाड़ को अपनी चपेट में ले लिया. आग इतनी भयानक थी कि दूर-दूर तक धुएं का गुबार दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया.

स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद करीब आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया. दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग के चलते आसपास के इलाके में धुएं का गुबार फैल गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई.

विशाल हरित, स्टेशन ऑफिसर (ETV Bharat)

पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को खाली कराया और लोगों को दूर रहने की सलाह दी. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जलकर राख हो गया. फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

स्टेशन ऑफिसर विशाल हरित ने बताया कि घटना की सूचना करीब शाम चार बजे लगे, जिसके बाद सात दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. घटना में कोई जनहानि नहीं, हालांकि मौजूद स्क्रैप मैटेरियल जलकर राख हो गया. आग किन कारणों से लगी इसका पता लगाया जा रहा है.

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