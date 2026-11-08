गाजियाबाद की नोवा फार्म्स कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू
गाजियाबाद के विजय नगर में फैक्ट्री में लगी आग से मचा हड़कंप, CFO की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा.
Published : November 8, 2026 at 10:34 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नोवा मोडटेक प्राइवेट लिमिटेड (नोवा फार्म्स) कंपनी में रविवार शाम अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री से उठने वाला गहरा काला धुआं आसमान में दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग तुरंत एक्शन में आ गया. कोतवाली और वैशाली फायर स्टेशन से आनन-फानन में 7 फायर टेंडर (दमकल गाड़ियां) मौके पर रवाना की गईं. खुद मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) सौरभ कुमार सिंह और फायर स्टेशन ऑफिसर (FSO) टीम के साथ मोर्चे पर पहुंचे.
VIDEO | Ghaziabad: Fire broke out Nova Modtech Private Limited.— Press Trust of India (@PTI_News) November 8, 2026
CFO Saurabh Kumar Singh says, "Today, on November 8, at around 16:55 hours, information was received regarding a fire at Nova Farms company located in Vijay Nagar. The fire was very massive, and its smoke was… pic.twitter.com/qvzHnWokn9
फायर ब्रिगेड की टीम ने सूझबूझ दिखाते हुए कंपनी को चारों तरफ से घेर कर होज़ पाइप लगाए और जान जोखिम में डालकर फैक्ट्री के भीतर प्रवेश किया. दमकलकर्मियों की भारी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया और इसे आस-पास की अन्य फैक्ट्रियों में फैलने से रोक लिया गया. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है.
गाजियाबाद के CFO सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि लगभग 16:55 बजे विजय नगर स्थित नोवा फार्म्स कंपनी में आग लगने की सूचना मिली थी. आग बहुत भीषण थी और इसका धुआं काफी दूर से ही दिखाई दे रहा था. तुरंत कार्रवाई करते हुए, कोतवाली और वैशाली फायर स्टेशन से लगभग सात दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. इसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया. हमने आग को पूरी तरह से बुझा दिया है. इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है. फिलहाल आग लगने के कारणों और इससे हुए वित्तीय नुकसान का आकलन किया जा रहा है.
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