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गाजियाबाद की नोवा फार्म्स कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने पाया काबू

गाजियाबाद में लगी भीषण आग ( PTI )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: राजधानी दिल्ली से सटे गाजियाबाद के विजय नगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित नोवा मोडटेक प्राइवेट लिमिटेड (नोवा फार्म्स) कंपनी में रविवार शाम अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और फैक्ट्री से उठने वाला गहरा काला धुआं आसमान में दूर-दूर तक दिखाई देने लगा. घटना से पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

आग की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और दमकल विभाग तुरंत एक्शन में आ गया. कोतवाली और वैशाली फायर स्टेशन से आनन-फानन में 7 फायर टेंडर (दमकल गाड़ियां) मौके पर रवाना की गईं. खुद मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) सौरभ कुमार सिंह और फायर स्टेशन ऑफिसर (FSO) टीम के साथ मोर्चे पर पहुंचे.