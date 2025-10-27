ETV Bharat / state

मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग; एक महिला की मौत, दमकल कर्मचारियों ने 16 को सकुशल बाहर निकाला

मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद में रविवार की रात बड़ा हादसा हो गया. कटघर क्षेत्र के रामपुर रोड पर स्थित परी होटल एंड रेस्टोरेंट में अचानक भीषण आग लग गई. आग लगने के बाद आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. रेस्टोरेंट में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए स्थानीय लोगों के साथ फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसमें 16 लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया. लेकिन, अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई. आग लगने से रेस्टोरेंट में रखे सिलेंडर भी फट गए. इसके चलते आग ने विकराल रूप ले लिया. आग लगने की जानकारी मिलते ही मुरादाबाद पुलिस और फायर ब्रिगेड के अधिकारी मौके पर पहुंचे. फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग किन कारणों से लगी इसकी जांच की जा रही है. आग में फंसे लोगों को सकुशल निकालने में फायर ब्रिगेड की टीम को स्थानीय लोगों का भरपूर सहयोग मिला. रेस्टोरेंट में फंसे एक कुत्ते को भी सकुशल बाहर निकाला गया.